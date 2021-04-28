Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik koronavirüse yakalandı

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.



Özmekik'in genel durumunun iyi olduğu ve istirahat ettiği belirtildi. İzole durumda bulunan Özmekik'in tedavisi evde devam ediyor.

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