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Haber Giriş: 28.04.2021 - 17:19 | Son Güncelleme:

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik koronavirüse yakalandı

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Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik koronavirüse yakalandı

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Özmekik'in genel durumunun iyi olduğu ve istirahat ettiği belirtildi. İzole durumda bulunan Özmekik'in tedavisi evde devam ediyor.

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik koronavirüse yakalandı

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