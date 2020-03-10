Türkiye Atletizm Federasyonu koronavirüs için uyardı
Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF), birçok uluslararası spor organizasyonunun iptal edilmesine neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin uyarılarda bulundu.
Federasyondan yapılan açıklamada, dünya genelinde etkili olan salgınla ilgili son gelişmelerin ulusal ve uluslararası otoritelerle birlikte yakından takip edildiği, virüsün yaygın görüldüğü ülkelerle olan faaliyetlerde, özel yarışmaların kayıt ile davetlerinde daha dikkatli olunması gerektiği belirtildi.
Ayrıca, önlem amacıyla virüs görülen ülkelerden sporcu kayıtları yapılmayacağı da aktarıldı
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