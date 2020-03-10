MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Diğer HaberleriTürkiye Atletizm Federasyonu koronavirüs için uyardı
GeriDiğer Türkiye Atletizm Federasyonu koronavirüs için uyardı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Diğer
Haber Giriş: 10.03.2020 - 11:05,Son Güncelleme:/

Türkiye Atletizm Federasyonu koronavirüs için uyardı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye Atletizm Federasyonu koronavirüs için uyardı
Abone Olgoogle-news

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF), birçok uluslararası spor organizasyonunun iptal edilmesine neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin uyarılarda bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamada, dünya genelinde etkili olan salgınla ilgili son gelişmelerin ulusal ve uluslararası otoritelerle birlikte yakından takip edildiği, virüsün yaygın görüldüğü ülkelerle olan faaliyetlerde, özel yarışmaların kayıt ile davetlerinde daha dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Ayrıca, önlem amacıyla virüs görülen ülkelerden sporcu kayıtları yapılmayacağı da aktarıldı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle