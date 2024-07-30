Türkiye, atıcılık tarihinde ilk olimpiyat madalyasını garantiledi! Rekorla gelen tarihi final

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nın 3. gününde tarihi bir başarı daha geldi... 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan’dan oluşan milli takımımız, finale yükseldi. Chateauroux Atıcılık Merkezi’nde gerçekleştirilen elemelerde topladıkları 582 puanla birinci olan Dikeç-Tarhan ikilisi, adlarını finale yazdırmayı başardı.

İSMAİL KELEŞ-ŞİMAL YILMAZ ÇİFTİ 15. OLDU

Olimpiyat tarihinde Türkiye’nin atıcılıktaki ilk madalyasını garantileyen Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan çifti, altın madalya için bugün TSİ 10.45’te Sırbistan ile karşılaşacak. Dikeç-Tarhan ikilisi, aynı zamanda topladıkları 582 puanla olimpiyat sıralama rekorunu da egale etti. Aynı kategoride mücadele eden İsmail Keleş ve Şimal Yılmaz ikilisi ise 569 puanla olimpiyat 15’incisi oldu.

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BAKAN OSMAN AŞKIN BAK’TAN KUTLAMA

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da X hesabından Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan için bir kutlama mesajı yayımladı. Bakan Bak, “Paris 2024’teki ilk madalyamızı garantiliyoruz. Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan’dan oluşan Atıcılık 10m Havalı Tabanca Karışık Takımımızı canıgönülden kutluyorum. Haydi sonu altın madalya olsun” ifadelerini kullandı.