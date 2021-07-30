Türkiye Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tokyo Olimpiyatı 2020 Türkiye-Arjantin maçı için geri sayım!

Türkiye Arjantin voleybol maçı bilgileri sporseverler tarafından gündeme geldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubundaki 3’üncü maçında Amerika Birleşik Devletleri karşısında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada muhteşem bir geri dönüşe imza atmasına rağmen sahadan 3-2lik skorla mağlup ayrıldı.3’üncü maçlar sonunda milli takım, 1 galibiyet 2 mağlubiyet ve topladığı 4 puan ile 4’üncü sırada yer aldı. Türkiye sonraki karşılaşmasında 31 Temmuz Cumartesi günü Arjantin ile mücadele verecek.

TÜRKİYE-ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Filenin Sultanları, gruptaki 4’üncü maçında 31 Temmuz Cumartesi günü TSİ 08.20de Arjantin ile karşılaşacak. Karşılaşma TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Voleybolda A ve B gruplarında alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Güney Kore-Dominik Cumhuriyeti: 3-2

Sırbistan-Kenya: 3-0

Japonya-Brezilya: 0-3

B Grubu:

İtalya-Arjantin: 3-0

Çin-Rusya Olimpiyat Komitesi: 2-3

ABD-Türkiye: 3-2

TÜRKİYE-ABD VOLEYBOL MAÇI ÖZETİ

HAKEMLER: Paulo Turci (Brezilya), Joo-Hee Kang (Güney Kore)

ABD.: Washington, Poulter, Bartsch-Hackley, Akinradewo, Thompson, Larson, Wong-Orantes (L) (Drews, Hill, Robinson, Ogbogu)

TÜRKİYE: Cansu, Hande, Zehra, Ebrar, Meliha, Eda, Simge (L) (Şeyma, Tuğba, Naz, Meryem)

SETLER: 25-19, 25-20, 17-25, 20-25, 15-12

SÜRE: 2 saat 5 dakika (28,27,26, 25, 19)

Millilerde Meryem 19, Hande 17, Eda 14, Zehra 12, Ebrar 6, Naz 4, Meliha ve Şeyma 2şer sayı ile oynadı. 3’üncü maçlar sonunda milli takım, 1 galibiyet 2 mağlubiyet ve topladığı 4 puan ile 4’üncü sırada yer aldı.