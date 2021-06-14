Türkiye Amerika voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Türkiye-ABD müsabakasının detayları

İtalya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nde emin adımlarla ilerleyen A Milli Kadın Voleybol Takımımızın şimdiki rakibi ABD oldu. ABD ile mücadele edecek olan Türkiye, galibiyet için büyük mücadele verecek. İşte, Türkiye Amerika voleybol maçı hakkında ayrıntılar...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya’da düzenlenen FIVB Milletler Ligi’ndeki 11. maçında Belçika’yı 3-0 mağlup etti. Sultanlar’ın bugünkü rakibi ise ABD.

Türkiye ABD voleybol maçı 14 Haziran Pazartesi günü saat 21:55'de TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı izlenebilecek.