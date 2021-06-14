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GeriSpor Türkiye Amerika voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Türkiye-ABD müsabakasının detayları
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Spor Arena
Haber Giriş: 14.06.2021 - 10:32 | Son Güncelleme:

Türkiye Amerika voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Türkiye-ABD müsabakasının detayları

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Türkiye Amerika voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Türkiye-ABD müsabakasının detayları

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'ndeki 12. maçında ABD ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabakaya kısa bir süre kala; tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisi gibi detaylar merak konusu oldu. Peki, Türkiye Amerika voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nde emin adımlarla ilerleyen A Milli Kadın Voleybol Takımımızın şimdiki rakibi ABD oldu. ABD ile mücadele edecek olan Türkiye, galibiyet için büyük mücadele verecek. İşte, Türkiye Amerika voleybol maçı hakkında ayrıntılar...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya’da düzenlenen FIVB Milletler Ligi’ndeki 11. maçında Belçika’yı 3-0 mağlup etti. Sultanlar’ın bugünkü rakibi ise ABD.

Türkiye ABD voleybol maçı 14 Haziran Pazartesi günü saat 21:55'de TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı izlenebilecek.

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