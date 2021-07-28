Türkiye-ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları ABD karşısında!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu 2'nci maçında İtalya’ya 3-1 kaybetti ve ilk yenilgisini aldı. Gözler şimdi ABD ile yapılacak 3. grup maçında. A Milli Takım, B Grubu'ndaki 3. maçı FIVB dünya sıralamasının ilk basamağında yer alan ABD ile yapacak. İşte, Türkiye-ABD voleybol maçı hakkında son durum...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020'de 29 Temmuz Perşembe günü ABD ile karşılaşacak. Ariake Arena'da oynanacak maç TSİ 15.45'te başlayacak.

Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

Milliler, B Grubu'nda daha sonra Rusya Olimpiyat Komitesi ve Arjantin ile karşılaşacak. Grupta ilk 4 sırada yer alacak takımlar çeyrek finale çıkacak.