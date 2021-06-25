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GeriFutbol Türkiye - ABD maçında Müslüm Gürses esintileri! Eda Erdem şaşkına döndü
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Futbol
Haber Giriş: 25.06.2021 - 10:50 | Son Güncelleme:

Türkiye - ABD maçında Müslüm Gürses esintileri! Eda Erdem şaşkına döndü

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Dörtlü Final ilk maçında ABD ile karşılaşırken mücadelede Müslüm Gürses esintileri vardı...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Dörtlü Final ilk maçında ABD'ye 3-0 mağlup olurken İtalya'da oynanan karşılaşma esnasında çok ilginç bir olay yaşandı.

Millilerimizi servis atacağı esnada salonda Müslüm Gürses'in ‘Kaç Kadeh Kırıldı’ şarkısı çaldı.

Bu anlarda saha içindeki milli oyuncularımız büyük şaşkınlık yaşadı. Oyuncularımızdan Eda Erdem'in müziği duyduktan sonraki ifadesi sosyal medyada çok konuşuldu.

İşte o renkli anlar..

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