Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi maç takvimi açıklandı

UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu kura çekimi gerçekleşti.
A Ligi
A1: Fransa, İtalya, Belçika, Türkiye
A2: Almanya, Hollanda, Sırbistan, Yunanistan
A3: İspanya, Hırvatistan, İngiltere, Çekya
A4: Portekiz, Danimarka, Norveç, Galler
A MİLLİ TAKIM'IN MAÇ TAKVİMİ
A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi'ndeki maç takvimi açıklandı.
25 Eylül 2026
Türkiye - Fransa
28 Eylül 2026
Türkiye - İtalya
2 Ekim 2026
Belçika - Türkiye
5 Ekim 2026
İtalya - Türkiye
12 Kasım 2026
Türkiye - Belçika
15 Kasım 2026
Fransa - Türkiye
B LİGİ
B1: İskoçya, İsviçre, Slovenya, Makedonya
B2: Macaristan, Ukrayna, Gürcistan, Kuzey İrlanda
B3: İsrail, Avusturya, İrlanda, Kosova
B4: Polonya, Bosna Hersek, Romanya, İsveç
C LİGİ
C1: Arnavutluk, Finlandiya, Belarus, San Marino
C2: Karadağ, Ermenistan, GKRY, Letonya/Cebelitarık (Galibi)
C3: Kazakistan, Slovakya, Faroe Adaları, Moldova
C4: İzlanda, Bulgaristan, Estonya, Malta/Lüxemburg (Galibi)
D Ligi
D1: Cebelitarık/Litvanya (Mağlubu), Malta/Lüxemburg (Mağlubu), Andorra
D2: Litvanya, Azerbaycan, Liechtenstein
ULUSLAR LİGİ MAÇ HAFTALARI
1. Maçlar: 24-26 Eylül 2026
2. Maçlar: 27-29 Eylül 2026
3. Maçlar: 30 Eylül - 3 Ekim 2026
4. Maçlar 4-6 Ekim 2026
5. Maçlar: 12-14 Kasım 2026
6. Maçlar: 15-17 Kasım 2026
Çeyrek Final, A/B ve B/C ligleri terfi/küme düşme playoff turları
25-30 Mart 2027
Finaller (A Ligi)
9-15 Haziran 2027
C/D Ligleri playoff turları
23-28 Mart 2028