×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi maç takvimi açıklandı

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye A Milli Futbol Takımı#UEFA Uluslar Ligi#Fransa
Türkiye A Milli Futbol Takımının Uluslar Ligi maç takvimi açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2026 12:27

A Milli Futbol Takımı'nın 2026-27 sezonunda UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı maç takvimi belli oldu.

Haberin Devamı

UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu kura çekimi gerçekleşti.

 

A Ligi

 

A1: Fransa, İtalya, Belçika, Türkiye

 

A2: Almanya, Hollanda, Sırbistan, Yunanistan

 

A3: İspanya, Hırvatistan, İngiltere, Çekya

 

A4: Portekiz, Danimarka, Norveç, Galler

 

A MİLLİ TAKIM'IN MAÇ TAKVİMİ

 

A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi'ndeki maç takvimi açıklandı.

 

25 Eylül 2026

Türkiye - Fransa

 

28 Eylül 2026

Türkiye - İtalya

 

2 Ekim 2026

Belçika - Türkiye

 

5 Ekim 2026

Haberin Devamı

İtalya - Türkiye

 

12 Kasım 2026

Türkiye - Belçika

 

15 Kasım 2026

Fransa - Türkiye

 

B LİGİ

 

B1: İskoçya, İsviçre, Slovenya, Makedonya

 

B2: Macaristan, Ukrayna, Gürcistan, Kuzey İrlanda

 

B3: İsrail, Avusturya, İrlanda, Kosova

 

B4: Polonya, Bosna Hersek, Romanya, İsveç

 

C LİGİ

 

C1: Arnavutluk, Finlandiya, Belarus, San Marino

 

C2: Karadağ, Ermenistan, GKRY, Letonya/Cebelitarık (Galibi)

 

C3: Kazakistan, Slovakya, Faroe Adaları, Moldova

 

C4: İzlanda, Bulgaristan, Estonya, Malta/Lüxemburg (Galibi)

 

D Ligi

 

D1: Cebelitarık/Litvanya (Mağlubu), Malta/Lüxemburg (Mağlubu), Andorra

 

D2: Litvanya, Azerbaycan, Liechtenstein

 

ULUSLAR LİGİ MAÇ HAFTALARI

 

1.⁠ ⁠Maçlar: 24-26 Eylül 2026

 

2.⁠ ⁠Maçlar: 27-29 Eylül 2026

 

3.⁠ ⁠Maçlar: 30 Eylül - 3 Ekim 2026

 

4.⁠ ⁠Maçlar 4-6 Ekim 2026

 

5.⁠ ⁠Maçlar: 12-14 Kasım 2026

 

6.⁠ ⁠Maçlar: 15-17 Kasım 2026

 

Çeyrek Final, A/B ve B/C ligleri terfi/küme düşme playoff turları

 

25-30 Mart 2027

 

Finaller (A Ligi)

 

9-15 Haziran 2027

 

C/D Ligleri playoff turları

 

23-28 Mart 2028

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türkiye A Milli Futbol Takımı#UEFA Uluslar Ligi#Fransa

BAKMADAN GEÇME!