Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Eylül ayı programı belli oldu
Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri Eylül ayı programı belli oldu.
Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın 1-7 Eylül arasında oynayacağı FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri maç programı açıklandı.
Millilerin, grup aşamasındaki maç programı ise şu şekilde:
- 1 Eylül 21.45 Türkiye-Karadağ (Beşiktaş Park)
- 4 Eylül 21.45 Cebelitarık-Türkiye (Victoria Stadı)
- 7 Eylül 21.45 Hollanda-Türkiye (Johan Cruyff Arena)
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