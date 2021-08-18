MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTürkiye A Milli Futbol Takımı’nın Eylül ayı programı belli oldu
GeriFutbol Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Eylül ayı programı belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 18.08.2021 - 13:44 | Son Güncelleme:

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Eylül ayı programı belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Eylül ayı programı belli oldu

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri Eylül ayı programı belli oldu.

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın 1-7 Eylül arasında oynayacağı FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri maç programı açıklandı.

Millilerin, grup aşamasındaki maç programı ise şu şekilde:

- 1 Eylül 21.45 Türkiye-Karadağ (Beşiktaş Park)

- 4 Eylül 21.45 Cebelitarık-Türkiye (Victoria Stadı)

- 7 Eylül 21.45 Hollanda-Türkiye (Johan Cruyff Arena)

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Eylül ayı programı belli oldu

Hemen Misli.com'a üye ol, 100 TL oyna 100 TL kazan!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi