Türkiye 7-0 Cebelitarık maç özeti (UEFA Avrupa Şampiyonası B Ligi, Thierry Karadeniz 2 gol attı)

Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2026 19:27

UEFA Avrupa Şampiyonası B Ligi ilk maçında U18 Milli Takımımız, Cebelitarık'ı 7-0 mağlup etti. Thierry Karadeniz, 2 gol kaydetti.

UEFA Avrupa Şampiyonası B Ligi ilk maçında U18 Milli Takımımız, Antalya'da Cebelitarık ile karşılaştı.

Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı Milliler 7-0 kazandı. Antalya'daki maçta fileleri havalandıran futbolcularımız sırasıyla Thierry Karadeniz (2), Yusuf Can Karademir, Hasan Ege Akdoğan (2), Tuna Baran Demir ve Boran Eligüzel oldu.

Cebelitarık'ta dakika 61'de kırmızı kart gören Theo Jay Montovio, takımını 10 kişi bıraktı.

Haberle ilgili daha fazlası:
