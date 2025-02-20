Türkiye 67-80 İtalya (EuroBasket Elemeleri)

Haberin Devamı

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nun 5. haftasında A Milli Takım, İtalya'yı konuk etti.

Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki oynanan müsabakanın ilk devresi 48-31 konuk ekibin üstünlüğü ile tamamlanırken, oyunundan ödün vermeyen İtalya, sahadan 80-67 galip ayrıldı.

Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Takım bu sonuçla gruptaki ikinci yenilgisini aldı.

A Milli Takım'da Cedi Osman 16, Onuaralp Bitim ve Şehmus Hazer 13 sayı kaydetti. İtalya'da ise Giordano Bortolani 16, Matteo Spagnolo 14, Alessandro Pajola ve Gabriele Procida 12 sayıyla oynadı.

BAKAN BAK TRİBÜNDEYDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "12 Dev Adam"ın İtalya ile yaptığı maçı salonda takip etti.

Bakan Bak'a Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ile TBF Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti.

Haberin Devamı

LARKIN, 897 GÜN SONRA MİLLİ MAÇA ÇIKTI

A Milli Takım'da Shane Larkin, 897 gün sonra ay-yıldızlı formayı giydi.

Son olarak İspanya ile 7 Eylül 2022'de yapılan Avrupa Şampiyonası grup aşaması maçında forma giyen Larkin, men cezası ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun bir süre milli takımdan uzak kalmıştı.

Anadolu Efes'te oynayan 32 yaşındaki basketbolcu, aday kadroya çağrıldığı 2024 Olimpiyat Ön Eleme müsabakalarına katılmaması nedeniyle TBF tarafından 5 maç men cezasına çarptırılmıştı.