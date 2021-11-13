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Türkiye 6-0 Cebelitarık (Milli maçın özeti ve golleri)

#Milli Maç#Türkiye#Cebelitarık
Türkiye 6-0 Cebelitarık (Milli maçın özeti ve golleri)

A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. maçında Cebelitarık'ı 6-0 mağlup ederek bilet umutlarını son maça taşımayı başardı.

Türkiye-Cebelitarık maçından en özel fotoğraflarTürkiye-Cebelitarık maçından en özel fotoğraflar
Türkiye-Cebelitarık maçından en özel fotoğraflar

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A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu dokuzuncu hafta maçında Cebelitarık'ı ağırladı.

Mücadeleyi Milli Takım, 6-0'lık skorla kazanarak Dünya Kupası bileti için önemli bir avantaj yakaladı.

Milliler, 11. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile öne geçerken 38 ve 41. dakikalarda Halil Dervişoğlu'nun bulduğu gollerle devreye 3-0 önde girdi.

Dakikalar 65'i gösterdiğinde sahneye Merih Demiral çıktı ve farkı 4'e yükseltti. Ay Yıldızlılar, 81'de Serdar Dursun ve 84'te Mert Müldür ile 2 gol daha buldu.

Bu sonuçla birlikte puanını 18'e yükselten A Milli Takım, Norveç ile puanını eşitledi ve averajda öne geçerek ikinci sıraya çıktı. Cebelitarık ise henüz puan alamadı.

Milliler son maçta Karadağ ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Norveç ise Hollanda'ya konuk olacak.

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MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

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11. dakikada milli takım öne geçti. Cebelitarık ceza sahası önünde Burak Yılmaz'dan topu alan Kerem Aktürkoğlu, dört rakibinin arasından geçip ceza sahasına girdi. Kerem'in yerden düzgün şutunda kaleciye de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

31. dakikada ay-yıldızlı ekip ikinci gole yaklaştı. Zeki Çelik'in sağ kanattan arka direğe ortasında Halil Dervişoğlu kafa ile topu içeriye indirirken, savunmaya çarpan meşin yuvarlak kaleye yöneldi. Kaleci Coleing'in son anda
müdahale etti top, Caner Erkin'in önünde kaldı. Bu oyuncunun sol çaprazdan sert
vuruşunda savunmaya da çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

37. dakikada milli takım net bir fırsatı değerlendiremedi. Hızlı gelişen atakta Burak Yılmaz, ceza sahasına hareketlenen Barış Alper'e pasını atarken, bu oyuncunun yakın mesafeden vuruşunda top kaleci Coleing'de kaldı.

38. dakikada milli takım farkı 2'ye çıkardı. Hakan Çalhanoğlu ile başlayan atakta milli futbolcular rakip ceza sahası önünde hızlı paslaştı. Son olarak Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu'na pasını attı. Halil'in ceza sahası ön çizgisi üzerinden sert şutunda top köşeden ağlarla buluştu: 2-0.

41. dakikada ay-yıldızlı ekip 3. golünü buldu. Hızlı gelişen atakta Burak Yılmaz sağ kanatta topla buluştu ve ceza sahasına hareketlenen Halil Dervişoğlu'nun önüne pasını attı. Halil, altı pas önünde ayak içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara yolladı: 3-0.

45 4. dakikada milli takım, rakip ceza yayı sağ çaprazından frikik kazandı. Caner Erkin'in kullandığı frikikte top üst direkten geri döndü.
Müsabakanın ilk yarısı ay-yıldızlı ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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İkinci yarı birazdan...

İLK 11'LER

TürkiyeUğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Caner, Orkun, Kerem, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper, Halil Dervişoğlu, Burak Yılmaz

Cebelitarık: Coleng, Mouelhl, Chipolina, Annesley, Olivero, De Barr, Wiseman, Sergeant, Walker, Valarino, Jolley

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#Milli Maç#Türkiye#Cebelitarık

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