Türkiye: 3 - İtalya: 0
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında İtalya'yı 3-0 yendi.
Ay-yıldızlı ekip, organizasyondaki ikinci maçında ev sahibi İtalya ile karşılaştı.
Rimini kentinde oynanan karşılaşmayı 25-13, 25-23 ve 25-16'lık setlerle 3-0 kazanan A Milli Takım, 2'de 2 yaptı.
Milli takımda kaptan Eda Erdem Dündar ve Hande Baladın 12'şer, Aslı Kalaç ve Ebrar Karakurt 11'er sayılık performansıyla öne çıktı.
Milliler, ilk maçında Sırbistan'ı 3-2 mağlup etmişti.
Türkiye, turnuvadaki üçüncü maçında yarın Polonya ile karşı karşıya gelecek.