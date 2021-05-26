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Voleybol
Haber Giriş: 26.05.2021 - 23:23 | Son Güncelleme:

Türkiye: 3 - İtalya: 0

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Türkiye: 3 - İtalya: 0

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında İtalya'yı 3-0 yendi.

Ay-yıldızlı ekip, organizasyondaki ikinci maçında ev sahibi İtalya ile karşılaştı.

Rimini kentinde oynanan karşılaşmayı 25-13, 25-23 ve 25-16'lık setlerle 3-0 kazanan A Milli Takım, 2'de 2 yaptı.

Milli takımda kaptan Eda Erdem Dündar ve Hande Baladın 12'şer, Aslı Kalaç ve Ebrar Karakurt 11'er sayılık performansıyla öne çıktı.

Milliler, ilk maçında Sırbistan'ı 3-2 mağlup etmişti.

Türkiye, turnuvadaki üçüncü maçında yarın Polonya ile karşı karşıya gelecek.

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