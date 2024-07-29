Türkiye 3-2 Hollanda Voleybol Maçı | Filenin Sultanları, 2-0'dan geri döndü!

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk maçında Hollanda'yı 3-2 yendi.

Mücadeleye iyi başlayan milli takım, oyunun başlarında 4 sayılık (6-2) fark yakaladı. Servislerde etkinliğini artıran Hollanda, 7-7'de eşitliği sağladı. Hollanda setin ortalarına doğru 11-10 öne geçse de milliler 16-16'da eşitliği yakaladı. 5 sayılık (16-21) seri bulan Hollanda, ilk seti 25-19 önde bitirdi.

İkinci sete daha etkili başlayan Hollanda, 3 sayılık (3-6) fark yakaladı. Setin ortalarından sonlarına doğru bu farkı 10'a (11-21) çıkaran Hollanda'ya, A Milli Voleybol Takımı Eda Erdem Dündar, Melissa Vargas ve Aslı Kalaç'la karşılık vererek farkı 5 sayıya (18-23) indirdi. Kalan sayılarda hata yapmayan Hollanda, ikinci seti de 25-19 kazandı.

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Üçüncü sete her iki ülke de karşılıklı sayılar alarak başladı. Üçüncü setin başları 8-8 eşitlikle geçildi. Setin ortalarına doğru 13-10 öne geçen Hollanda'ya, milli takım Melissa Vargas, Hande Baladın, Meliha Diken'in sayılarıyla karşılık vererek 18-16 öne geçti. Çekişmeli geçen seti Türkiye 25-22 önde tamamladı.

Dördüncü setin başlarında 2 sayılık (6-8) avantaj yakalayan Hollanda, setin ortalarında da 5 sayı (11-16) öne geçti. Eda Erdem Dündar ve Ebrar Karakurt'un sayılarıyla 4 sayılık seri yakalayan milli takım, farkı bir sayıya (15-16) indirdi. Karşılıklı sayıların alındığı son bölüm 21-21 eşitlikle geçilirken, Melissa Vargas'ın sayılarıyla öne geçen milliler, dördüncü seti 25-22 kazandı ve durumu 2-2'ye getirdi.

Karar setine her iki ülke de karşılıklı sayılar alarak başladı. File üstü mücadelelerinde daha etkili olan Hollanda farkı 3 sayıya (3-6) çıkardı. Eda Erdem Dündar ve Ebrar Karakurt'un sayılarıyla farkı kapatan milliler 7-6 öne geçti. A Milli Voleybol Takımı, son anları çekişmeli geçen karar setini 15-13, maçı da 2-0 geriden gelerek 3-2 kazandı.

SIRADAKİ MAÇIMIZ DOMİNİK İLE

Paris 2024'e galibiyetle başlayan milliler, gruptaki ikinci maçında 1 Ağustos Perşembe günü TSİ 10.00'da Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

İTALYA, DOMİNİK'İ 3-1'LE GEÇTİ

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Grupta oynanan bir diğer maçta İtalya ile Dominik Cumhuriyeti karşı karşıya geldi. Müsabaka, İtalya'nın 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

SETLER

1. Set: 19-25

2. Set: 19-25

3. Set: 25-22

4. Set: 25-22

5. Set: 15-13

6 YILLIK SERİ DEVAM ETTİ

Hollanda'ya en son 2018 Ağustos ayında 3-0 yenilen milli takım, 9 maçtır rakibine mağlup olmuyor.

KARAKURT: DAHA RAHAT BİR MAÇ OYNAMAYI DİLERDİK

Maç sonunda konuşan Ebrar Karakurt, "Çok mutluyuz. Turnuvanın ilk maçları zor olur. Bugün gerçekten zor bir maçtı. Bütün takım arkadaşlarım elinden geleni vermeye çalıştı. Daha rahat bir maç oynamayı dilerdik ama böyle kazanmış olmak da sevindirici. Bakalım, hayırlısı." ifadelerini kullandı.

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DİKEN: BİRAZ DEĞİŞİKTİ

Karşılaşmayı değerlendiren Meliha Diken ise "Biraz değişikti. Böyle uzayacağını tahmin etmiyordum. İlk başta sabırsız davrandık. Çok fazla hata yaptık. Sonra da panik başladı. Sonradan oyunumuz oturmaya başladı. Herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel bir maç oldu bizim için. Bu formayı çok özlüyorum. Olimpiyat'ta da giymek nasip oldu. Çok mutluyum" dedi.

ERDEM: BAHANE OLARAK KULLANMAMALIYIZ

Takım kaptanı Eda Erdem ise maç sonunda şöyle konuştu:

"Maça iyi başlamadık. Kendi oyunumuzu ortaya koyamadık. İlk set bittiğinde 10 tane hatamız vardı. Ama yavaş yavaş oyuna kendimizi sokmaya çalıştık. 3. setle oyuna girdik. Yorulduk, zor bir maç oldu. Bu kadar kötü bir oyuna rağmen, sağlam kalmak ve kazanmak bizim ne kadar güçlü olduğumuzu gösteriyor. Bir adım daha ileriye gitmeliyiz. Her maç çok değerli. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Tribünler çok güzeldi. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ederiz. Bunu bahane olarak kullanmamalıyız. Bir yaklaşık bir aydır bu saatlerde antrenman yapıyoruz. Uzun zamandır antrenman yaptığımız için bu saatlere alışkınız. Sadece biraz daha erken kalktık. Sahada biraz daha dirençli olmamız gerekiyor. Diğer maçlarla birlikte daha iyi performans göstereceğimize inanıyoruz."

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PARİS OLİMPİYATLARI FİLENİN SULTANLARI KADROSU 2024

Daha önce 12+1 kişilik kadroda yer alan Tuğba Şenoğlu İvegin, nihai kadrodan çıkarılırken yerine İlkin Aydın kadroya dahil edildi. Beyza Arıcı ve Zehra Güneş ise +1 olarak kadroda kaldı.

Filenin Sultanları'nın nihai kadrosu şu şekilde:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Libero: Gizem Örge

+1 oyuncu: Beyza Arıcı

Salon: South Paris

Hakemler: Denny Cespedes (Dominik Cumhuriyeti), Stefano Cesare (İtalya)

Türkiye: Melissa Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç, (Gizem Örge, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Meliha Diken)

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Hollanda: Plak, Knollema, Lohuis, Bongaerts, Baijens, Daalderop (Reesink, Van Aalen, Buijs, Jasper, Dambrink, Timmerman)

Setler: 19-25, 19-25, 25-22, 25-22- 15-13

Süre: 130 dakika (26, 27, 27, 30, 20)