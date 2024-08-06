Türkiye 3-2 Çin voleybol maçı | Filenin Sultanları yarı finalde! Tarihimizde bir ilk...

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Olimpiyat Oyunları’nda üst üste ikinci kez çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları için büyük bir heyecan yaşandı. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, çeyrek finalde Çin ile kozlarını paylaştı.

Mücadeleye etkili başlayan Çin, oyunun başlarında 3 sayılık (4-1) fark yakaladı. Hande Baladın, Melisa Vargas ve Eda Erdem Dündar'in sayılarıyla 3-0'lık seri yakalayan Türkiye, 4-4'de eşitliği sağladı. İki ülkede karşılıklı sayılar almaya devam ederken, setin başları 8-8, ortaları da 15-15 eşitlikle geçildi. Servislerdeki etkinliğiyle farkı açan Çin, farkı 4 sayıya (22-18) çıkardı. Son dakikaları çekişmeli geçen ilk seti Çin, 25-23 önde tamamladı.

İkinci sete iyi başlayan milli takım, mücadelenin başlarında 3 sayılık (1-4) fark yakaladı ve Çin Başantrenörü Bin Cai'ye mola aldırdı. Melissa Vargas, Hande Baladın ve Zehra Güneş'le etkili oyununu süren ay-yıldızlılar, setin ortalarına doğru farkı 5 sayıya (5-10) çıkararak Çin Başantrenörü Bin Cai'ye ikinci kez mola kararı verdirdi. Milli takım setin sonlarına doğru farkı 7'ye (13-20) çıkarsa da arka arkaya sayılar bulan Çin, farkı bir sayıya (21-22) indirdi. Kalan bölümde hata yapmayan milliler, ikinci seti 25-21 önde bitirerek skoru eşitledi.

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Üçüncü sette her iki ülke karşılıklı sayılar alırken, setin başları 5-5 eşitlikle geçildi. Melissa Vargas'ın servis turunda aradaki farkı açan (5-9) milli takım, setin ortalarında da aradaki 5 sayılık (9-14) farkı korumasını bildi. Sonlara doğru farkı bir sayıya (18-19) indiren Çin, 24-24'te de eşitliği sağladı. Milli takım, Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt'un sayılarıyla üçüncü seti 26-24 kazanarak 2-1 öne geçti.

Dördüncü setin başlarında etkili olan Çin, 6 sayılık (8-2) fark yakaladı. Setin ortalarında farkı 9 sayıya (14-5) çıkaran Çin, etkili oyununu sürdürdü. Ay-yıldızlılar; Derya Cebecioğlu, Meliha Diken ve Melissa Vargas'ın sayılarıyla farkı 3'e (19-16) indirdi. Çekişmeli geçen mücadelenin sonlarında hata yapmayan Çin, dördüncü seti 25-21 önde tamamladı ve durumu 2-2'ye getirdi.

Karar setine her iki ülke de karşılıklı sayılarak başladı. Milliler setin ortalarına 8-7 önde girse de Çin etkili oyununu sürdürmeye devam etti. Son ana kadar çekişmeli geçen karar setini 15-12, maçı da 3-2 kazanan milli takım, tarihinde ilk kez yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

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Milli takım Londra 2012'de 9'uncu olurken, Tokyo 2020'de ise çeyrek finalde Güney Kore'ye elenmişti.

Milliler yarı finalde İtalya-Sırbistan karşılaşmasının galibiyle 8 Ağustos'ta karşılaşacak.

VARGAS'TAN 42 SAYI!

Melissa Vargas, 42 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Vargas, CEV Avrupa Şampiyonası'nın Sırbistan'la oynanan finalinde de 41 sayıyla oynamıştı.

SAKATLIK KABUSU

Filenin Sultanları'nda Cansu Özbay sakatlandı ve gözyaşlarıyla kenara geldi. Diğer yandan ayağından sakatlanan Hande Baladın ve omzunda bir problem yaşayan Gizem Örge de gözyaşları içerisinde mücadelesine devam etti.

"HER ŞEYİ BİLENLER BİRAZ SABRETSİNLER"

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Mücadele sonrasında konuşan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Söyleyecek çok şey var ama yarı finali bir oynayalım, sonra konuşalım. Her şeyi bilenler lütfen biraz sabretsinler. Bu takımın yarı final ve finalini beklesinler. Biz bu hakaret ve küfürleri hak etmedik!" ifadelerini kullandı.

İKİ TAKIMIN GRUP ETABINDAKİ PERFORMANSI

C Grubu’nda Hollanda’yı 3-2, Dominik Cumhuriyeti’ni 3-1 yenen Filenin Sultanları, İtalya’ya 3-0 mağlup olarak ikinci olmuştu. A Grubu’nda yer alan Çin ise ABD’yi 3-2, Sırbistan’ı 3-1, Fransa’yı 3-0 yenerek lider çıkmıştı.

Diğer çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

14.00 Brezilya-Dominik Cumhuriyeti

18.00 ABD-Polonya

22.00 İtalya - Sırbistan