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Spor Arena
Haber Giriş: 22.08.2021 - 11:16 | Son Güncelleme:

Türkiye 3 - 0 İsveç (Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası)

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Türkiye 3 - 0 İsveç (Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası)

Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki 3. maçında Türkiye, İsveç ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 31-29, 25-21 ve 25-11'lük setlerle 3-0 kazanan Filenin Sultanları, 3'te 3 yaptı ve yenilgisizliğini sürdürdü.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 3. maçında İsveç'i 3-0 yendi.

Romanya'nın Kaloşvar kentindeki BT Arena'da oynanan karşılaşmada İsveçli Isabelle Haak'ın ilk setin son bölümünde yaptığı hatalarla oyuna ortak olan ay-yıldızlılar, çekişmeli geçen seti 31-29 aldı.

İkinci sete 8-0'lık seriyle başlayan milliler, farkın kapanmasını engelleyemese de 25-21'lik skorla durumu 2-0'a getirdi.

Türkiye, blokta etkili olduğu ve rakibinin manşet hatalarına devam ettiği 3. seti 25-11, karşılaşmayı da 3-0 kazandı.

"Filenin Sultanları", Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonadaki 3. maçından da galip ayrıldı.

Ay-yıldızlılar, gruptaki 4. maçında yarın Finlandiya ile karşılaşacak.

Salon: BT Arena
Hakemler: Christian Peter Wolf (İsviçre), Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan)
Türkiye: Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Hande Baladin, Zehra Güneş, Meryem Boz, Meliha İsmailoğlu (Ayça Aykaç, Tuğba Şenoğlu, Ebrar Karakurt, Buse Ünal, Yasemin Güveli, Beliz Başkır)
İsveç: Vilma Andersson, Anna Haak, Topic, Isabelle Haak, Alexandra Lazic, Linda Andersson (Sjöberg, Hellvig, Sofia Andersson, Rebecka Lazic, Nilsson)
Setler: 31-29, 25-21, 25-11
Süre: 84 dakika (34, 28, 22)

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