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Voleybol
AA
Haber Giriş: 18.06.2021 - 23:57 | Son Güncelleme:

Türkiye 3-0 Hollanda (FIVB Milletler Ligi)

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Türkiye 3-0 Hollanda (FIVB Milletler Ligi)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'ndeki 13. maçında Hollanda'yı 3-0 yendi.

Milli takım 10. galibiyetini alırken, Hollanda 5. kez yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlı ekip 14. maçında yarın Güney Kore'yle TSİ 19.00'da karşılaşacak. Sıralamada 3. sıraya çıkan milli takım bu maçı kazanırsa Dörtlü Final'i garantileyecek

Salon: Rimini

Hakemler: Maroszek Wojciech (Polonya), Gerothodoros Epaminondas (Yunanistan)

Türkiye: Cansu Özbay, Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt (Şebnem Sinem Aköz, Buse Ünal, Şeyma Ercan)

Hollanda: Celeste, Juliet, Anne, Britt, Nicole, Marrit (Myrthe, Eline, Iris, Nika)

Setler: 27-25, 25-20, 25-20

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