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Spor Arena
Haber Giriş: 23.08.2021 - 09:33 | Son Güncelleme:

Türkiye 3 - 0 Finlandiye (Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası)

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Türkiye 3 - 0 Finlandiye (Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası)

Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası 4. maçında Filenin Sultanları, Finlandiya ile karşılaştı. Son derece rahat bir maç çıkaran milliler, setleri 3-0 kazandı ve grupta 4'te 4 yapmayı başardı.

Romanya'nın Kaloşvar kentindeki BT Arena'da oynanan karşılaşmaya milliler, etkili bloklarla başladı ve ilk seti 25-19 kazandı.

Ebrar Karakurt ve Tuğba Şenoğlu'nun performanslarıyla öne çıktığı ikinci setti 25-12 gibi rahat bir skorla geçen milli takım, 3. seti de 25-15 alarak grup mücadelesinde 4'te 4 yapmayı başardı.

"Filenin Sultanları", Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda yarın 5. ve son maçında Hollanda ile grup liderliği için karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma saat 17.30'da başlayacak.

Salon: BT Arena
Hakemler: Christian Peter Wolf (İsviçre), Igor Schimpl (Slovakya)
Türkiye: Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladin (Simge Şebnem Aköz, Yasemin Güveli, Meliha İsmailoğlu, Buse Ünal, Meryem Boz, İlkin Aydın)
Finlandiya: Riikila, Czakan, Korhonen, Karhu, Krista Bjerregard, Alanko (Laaksonen, Penttila, Kylmaaho, Kokkonen, Heikkiniem, Öhman, Rosa Bjerregard, Penttila)
Setler: 25-19, 25-12, 25-15
Süre: 72 dakika (24, 21, 27)

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