Türkiye 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası sona erdi
Turkcell Türkiye 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası İstanbul'da sona erdi.
Türkiye Atletizm Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Burhan Felek Spor Kompleksi içinde bulunan Ekrem Koçak Atletizm Pisti’nde 2 gün süren şampiyonada 400’den fazla atlet yarıştı.
Müsabakaların ardından 12-13 Eylül'de İstanbul’da yapılacak Balkan 20 Yaş Altı Şampiyonası'nın milli takımı da oluşturuldu.
Şampiyonanın ikinci gününde branşlarında ilk sırayı alan isimler şöyle:
Erkekler:
200 metre: Oğuz Uyar, Çanakkale, 21.35
800 metre: Muzaffer Altındaş, Trabzon, 1.54.23
3000 metre: Devrim Kazan, İstanbul, 8.14.04
110 metre engelli: Tibet Sancak, İzmir, 14.12
3000 metre engelli: İbrahim Karateker, Muş, 9.20.56
Sırıkla atlama: Lütfi Atalay, Konya, 4,80
Üç adım atlama: Onur Çaparoğlu, Adana, 14,96
Cirit atma: Ahmet Toyran, İstanbul, 58,37
Disk atma: Tarık Özer, Tokat, 49,14
Dekatlon: Batuhan Arda Erol, Ankara, 5530 puan
Kadınlar:
200 metre: Simay Özçiftçi, İzmir, 24.84
1500 metre: Şevval Özdoğan, Niğde, 4.34.78
5000 metre: Tuğçe Özkan, İstanbul, 16.55.01
100 metre engelli: Yaren Yıldırım, Tokat, 14.38
Yüksek atlama: Doğa Olga Özbaki, Ankara, 1,68
Uzun atlama: Gizem Akgöz, İzmir, 5,76
Gülle atma: Pınar Akyol, İstanbul, 14,64
Çekiç atma: Vildan Kelek, Tokat, 51,27
Heptatlon: Zeynep Çaylak, Eskişehir, 4246 puan
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