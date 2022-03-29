Türkiye 2 - 3 İtalya (Maç özeti)

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2022 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edemeyen A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında son Avrupa şampiyonu İtalya'yı konuk etti.

Millilerimiz gibi Dünya Kupası'na katılamayan İtalya, 1-0 yenik duruma düştüğü maçta Türkiye'yi 3-2 mağlup etti.

İtalya'ya galibiyeti 35. dakikada Cristante, 39 ve 70. dakikalarda Raspadori'nin golleri getirdi. Millilerimizin 4. dakikada Cengiz Ünder ve 83. dakikada Serdar Dursun'la bulduğu goller yeterli olmadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada rakip yarı alanının ortasında topla buluşan Enes’in pasıyla ceza sahası sağ çaprazından içeriye giren Cengiz, sert bir şut çekerek kaleci Donnarumma’yı kapattığı köşeden mağlup etmeyi başardı. 1-0

16. dakikada sağ kanattan topu taşıyan Cengiz’in pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Kerem’in şutunda toptan üstten dışarıya gitti.

35. dakikada sol kanattan Biraghi’nin ceza sahasına kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Cristante’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

39. dakikada kaleci Altay kısa kalan degajından seken Raspadori’nin önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 1-2

45+1. dakikada Rıdvan’ın sol kanattan yaptığı orta sekti ve Hakan’ın önünde kaldı. Bu oyuncunu topa gelişine vurduğu şutu kaleci Donnarumma parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.