Türkiye 2-2 Sırbistan - Maçın özeti ve golleri

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A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi B Ligi dördüncü maçında Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın 21. dakikasında Savic ile öne geçen Sırbistan, 49. dakikada Mitrovic ile farkı 2'ye çıkardı.

Dakikalar 57'yi gösterdiğinde sahneye Hakan Çalhanoğlu çıktı ve skoru 2-1'e getirdi. Milliler, 76. dakikada Ozan Tufan'ın golüyle skoru eşitledi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve A Milli Takım, Sırbistan ile 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçla birlikte A Milli Takım'ın puanı 3'e yükseldi. Sırbistan'ın puanı ise 2 oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Paslaşarak kullanılan kornerin ardından Cengiz'den pası alan Hakan Çalhanoğlu'nun sert vuruşunda rakip kaleci Dmitrovic gole izin vermedi

4' Burak Yılmaz'ın pasıyla topla buluşan Hasan Ali, kaleye uzak bir mesafeden şansını denedi. Sırbistan kalecisi Dmitrovic rahat bir şekilde topu kontrol etti.

8' Zeki'nin pasıyla ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Kenan'ın vuruşunda top Sırbistan savunmasından döndü.

10' Sağ kanatta topla buluşan Lazovic, pasını Aleksandar Mitrovic'e doğru göndermek istedi. Hasan Ali'ye çarpan top kornere çıktı.

16' Hakan Çalhanoğlu'nun vuruşu barajdan döndü ve Sırbistan savunması topu uzaklaştırdı.

19' Köşe vuruşunu kullanan Kolarov'un ortasında savunma topu karşıladı. Lazovic, pasını tekrar ceza sahasına doğru gönderdi. Kalesinden çıkan Mert topu kontrol etti.

21' Sol kanatta topla buluşan Ristic'in ortasına iyi yükselen Milinkovic-Savic, yaptığı kafa vuruşuyla Sırbistan'ı 1-0 öne geçiren golü attı

24' Ozan'ın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Cengiz, ceza sahası içerisindeki Burak Yılmaz'ı düşündü ama isabetli bir pas atamadı.

29' Sağ kanatta topla buluşan Lazovic'in ortasında arka direkte bomboş pozisyonda vuruşunu yapan Ristic'in şutu auta gitti

31' Milinkovic-Savic'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Lazovic'in ortasını Okay Yokuşlu karşıladı ve tehlikenin büyümesini önledi.

33' Cengiz Ünder ile Ristic'in ikili mücadelesinde Cengiz faul beklese de yardımcı hakem, Sırbistan'ın serbest vuruş kullanacağını işaret etti.

39' Milenkovic, savunma arkasına koşu yapan Milinkovic-Savic'e doğru pasını gönderdi. Son anda araya giren Umut, topu Mert'e kazandırdı.

46' Kolarov'un köşe vuruşundan ceza sahasına gönderdiği ortaya Milenkovic'in yaptığı kafa vuruşunda top az farkla auta gitti

49' Penaltı vuruşunda topun başına geçen Aleksandar Mitrovic hata yapmadı ve Sırbistan durumu 2-0'a getirdi

54' Kolarov'un kullandığı köşe vuruşunda ön direkte bulunan Burak Yılmaz topu uzaklaştırdı.

56' Kenan Karaman ile yaptığı duvar pası sonucunda ceza sahası içinde topla buluşan Hakan Çalhanoğlu, kaleci Dmitrovic ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda hata yapmadı ve farkı 1'e indirdi.

59' Hakan Çalhanoğlu topu rakip ceza sahasının önüne getirdikten sonra pasını Cengiz'e gönderdi. Cengiz'in zayıf vuruşu kaleci Dmitrovic'te kaldı.

65' Türkiye'nin hızlı atağında Burak Yılmaz kaleyi görür görmez vuruşunu yaptı. Sırbistan kalecisi Dmitrovic sert şutu kontrol etmeyi başardı

72' Serbest vuruşta topun başına geçen Kolarov'un ortası doğrudan auta gitti.

76' Sırbistan ceza sahasında yaşanan karambolde Kenan'ın vuruşunu Sırbistan savunması uzaklaştırmak istedi. Dönen topa bir kez daha vuran Hakan Çalhanoğlu'nun şutunda kale önünde son dokunuşu yapan Ozan Tufan durumu 2-2'ye getirdi

İLK 11'LER

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Mahmut, Hasan Ali, Okay, Ozan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz, Kenan, Burak.

Sırbistan: Dmitrovic, S. Mitrovic, Milenkovic, Kolarov, Lazovic, Ristic, Maksimovic, Lukic, Milinkovic-Savic, Djuricic, A. Mitrovic.

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