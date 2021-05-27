Türkiye 2-1 Azerbaycan (Maçın özeti ve golleri)

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A Milli Takım, EURO 2020 hazırlıkları kapsamında Alanya'da Azerbaycan'ı konuk etti.

Mücadelenin 28. dakikasında Mahmudov'un golüyle geriye düşen A Milli Takım'da 34. dakikada Halil Dervişoğlu sahneye çıktı ve skoru eşitledi.

Milliler, 44. dakikada Kaan Ayhan ile de öne geçmeyi başardı. Karşılaşmanın ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve A Milli Takım, Azerbaycan'ı 2-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

28inci dakikada gelişen Azerbaycan atağında ceza sahası sağından hareketlenen Abbas Hüseynov topu içerideki Emin Makhmuova aktardı. Bu oyuncunun gelişine sert vuruşunda top kaleci Altayı geçerek filelerle buluştu: 0-1.



34üncü dakikada Türkiye ceza sahası dışında sağdan Orkun ile serbest vuruş kullandı. Orkunun ortaladığı topu Halil Dervişoğlu tamamladı ve topu ağlara gönderdi: 1-1.



45inci dakikada ay yıldızlı takım sağdan Cengiz ile köşe vuruşu kullanırken, bu oyuncunun ortaladığı top Merihin önünde kaldı. Merihin vuruşunda top kaleciden döndü. Pozisyonu takip eden Kaan Ayhan topu ağlara gönderdi: 2-1.



A Milli Takım ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.



İkinci yarıya her iki takım da temkinli başlarken, ay yıldızlı ekip sıkça rakip kaleyi yokladı.



71inci dakikada Azerbaycan Milli Takımı’ndan Ali Ghorbani, kaleci Altaya yaptığı sert müdahale sonrası sarı kart görürken, Altay bu pozisyon sonrası sakatlanarak oyundan çıktı. Altayın yerine maçın kalan dakikalarında kaleyi Gökhan Akkan korudu.



83üncü dakikada ise Halil Akbunar sakatlanarak oyundan çıkarken yerine Ozan Tufan oyuna girdi.



A Milli Takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi Antalyadaki hazırlık kampı dahilinde Azerbaycan Milli Takımı ile oynadığı özel maçı 2-1lik skorla kazandı.

İLK 11'LER

Türkiye: Altay, Kaan, Merih Demiral, Çağlar, Mert Müldür, Orkun Kökçü, Taylan, Rıdvan Yılmaz, Cengiz Ünder, Halil Akbunar, Halil Dervişoğlu

Azerbaycan: Balayaev, Medvedev, Badavi Hüseynov, Krivotsyuk, Cafarguliyev, Mahmudov, Karayev, Abbas Hüseynov, İbrahimli, Alaskarov, Sheydayev

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