Türkiye 2-1 Azerbaycan (Maçın özeti ve golleri)

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A Milli Takım, EURO 2020 hazırlıkları kapsamında Alanya'da Azerbaycan'ı konuk etti.

Mücadelenin 28. dakikasında Mahmudov'un golüyle geriye düşen A Milli Takım'da 34. dakikada Halil Dervişoğlu sahneye çıktı ve skoru eşitledi.

Milliler, 44. dakikada Kaan Ayhan ile de öne geçmeyi başardı. Karşılaşmanın ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve A Milli Takım, Azerbaycan'ı 2-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

6. dakikada milli takım gole yaklaştı. Cengiz Ünder'in sol kanattan kullandığı kornerde, arka tarafa açılan topa Kaan Ayhan kafayı vurdu. Savunmadan dönen topa, ceza sahası önünde bekleyen Orkun bekletmeden vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

28. dakikada Azerbaycan öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Abbas Hüseynov'un ceza sahasına yerden gönderdiği pasta, Makhmudov plase bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Altay'ın üzerinden filelere gönderdi: 0-1.

32. dakikada kaleci Altay'ın hatalı pasını ceza sahası önünde kontrol eden İbrahimli, bekletmeden pasını ceza sahasındaki Sheydaev'e attı. Bu oyuncunun dönerek vuruşunda, kaleci Altay ayaklarıyla gole izin vermedi.

34. dakikada milli takım beraberliği yakaladı. Orkun Kökçü'nün sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ön direğe hareketlenen Halil Dervişoğlu, kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

44. dakikada Halil Akbunar'ın sol kanattan yaptığı ortayı savunma kafa ile ceza sahası dışına gönderdi. Topu önünde bulan Orkun, ayak içiyle sert vurdu, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45. dakikada milli takım öne geçti. Cengiz'in sağ kanattan kullandığı kornerde savunmadan seken topa penaltı noktası üzerinde Merih vurdu. Kaleciden dönen topa altıpas içinde ayak koyan Kaan Ayhan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

İkinci yarı birazdan...

İLK 11'LER

Türkiye: Altay, Kaan, Merih Demiral, Çağlar, Mert Müldür, Orkun Kökçü, Taylan, Rıdvan Yılmaz, Cengiz Ünder, Halil Akbunar, Halil Dervişoğlu

Azerbaycan: Balayaev, Medvedev, Badavi Hüseynov, Krivotsyuk, Cafarguliyev, Mahmudov, Karayev, Abbas Hüseynov, İbrahimli, Alaskarov, Sheydayev

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