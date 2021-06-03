Türkiye 2-0 Moldova (Maçın özeti ve golleri)

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A Mili Takım ile Moldova, EURO 2020 hazırlıkları kapsamında karşı karşıya geldi.

Milliler, karşılaşmayı 2-0'lık skorla kazanarak son provasında sahadan galibiyetle ayrıldı.

Almanya'da oynanan mücadelede galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Burak Yılmaz ve 77. dakikada Cengiz Ünder kaydetti.

Millilerimiz ilk hazırlık maçında Azerbaycan'ı 2-1 mağlup etmiş, Gine ile ise 0-0 berabere kalmıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR16. dakikada milli takım gole çok yaklaştı. Yusuf Yazıcı'nın ara pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Burak Yılmaz, sol ayağıyla şutunu çekti. Top, kaleci Celeadnic'ten döndü.

29. dakikada ay-yıldızlı ekip rakip yarı sahanın ortalarından serbest vuruş kazandı. Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahasına gönderdiği topa uygun pozisyonda Merih Demiral kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

Aynı dakikada Moldova'nın sağ kanattan gelişen atağında, Antoniuc ortasını yaptı, Damaşçan kafayı vurdu, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

34. dakikada milli takım önemli bir fırsattan yararlanamadı. Yusuf Yazıcı'nın Moldova ceza sahası yan çizgisi dibinden kullandığı serbest atışta ön direğe doğru hareketlenen Zeki Çelik topa gelişine vurdu. Meşin yuvarlak ters direk dibinden auta gitti.

36. dakikada Moldova'nın gelişen atağında, Damaşcan'ın pasıyla Türkiye kalesini cepheden gören pozisyonda topla buluşan Platica, sert bir şut çıkardı. Kaleci Uğurcan Çakır son anda topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

58. dakikada milli takım öne geçti. Okay Yokuşlu'nun attığı topu, Hakan Çalhanoğlu bekletmeden şık bir topuk pasıyla Burak Yılmaz'a gönderdi. Ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Burak, plase bir vuruşla topu köşeden ağlara yolladı: 1-0

77. dakikada ay-yıldızlı ekip farkı ikiye yükseltti. Aut atışını kullanan kaleci Uğurcan Çakır'ın uzun mesafeli pasında ceza alanında topu kontrol eden Cengiz Ünder, önündeki rakibine rağmen sağ çaprazdan yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0

Karşılaşma, ay-yıldızlı ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Umut; Okay, Yusuf Yazıcı, Ozan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

Moldova: Celeadnic, Jardan, Posmac, Potirniche, Arhirii, Antoniuc, Rata, Anton, Spataru, Platica, Damaşcan

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