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Ümit Milli Takım Danimarka'ya boyun eğdi

#Türkiye#Danimarka#21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Ümit Milli Takım Danimarkaya boyun eğdi

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'ndaki 5. maçında Türkiye, sahasında Danimarka'ya 2-1 mağlup oldu.

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Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'ndaki 5. maçında Danimarka'ya 2-1 mağlup oldu.

Bu sonuçla ay-yıldızlı ekip, grupta 4 puanla 4. sırada kalırken, Danimarka ise 9 puana ulaştı.

Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Peter Bankes, Ian Hussin, James Mainwaring (İngiltere)
Türkiye: Doğan Alemdar, Bünyamin Balcı, Serdar Saatçı, Cenk Özkaçar, Cemali Sertel (Dk. 83 Eren Elmalı), Kartal Yılmaz, Yusuf Barası (Dk. 46 Gökdeniz Bayrakdar), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 83 Yunus Akgün), Erkan Eyibil (Dk. 46 Hakan Yeşil), Ali Akman, Enis Destan (Dk. 46 Tiago Süer Barbaros Çukur)
Danimarka: Hermansen, Carstensen, Hausner, Winther, Kristiansen, Lindstrom (Dk. 90 2 Boving), Nartey, Kjaergaard (Dk. 85 Bidstrup), Isaksen (Dk. 61 Frendrup), Faghir (Dk. 61 Frederiksen), Daramy
Goller: Dk. 4 Lindstrom, Dk. 21 Daramy (Danimarka), Dk. 51 Gökdeniz Bayrakdar (Türkiye)
Sarı kartlar: Dk. 7 Ali Akman, Dk. 50 Bünyamin Balcı, Dk. 84 Hakan Yeşil (Türkiye), Dk. 17 Hausner, Dk. 31 Faghir, Dk. 60 Kristiansen, Dk. 81 Lindstrom (Danimarka)

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#Türkiye#Danimarka#21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri

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