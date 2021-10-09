Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
İşte A Milli Takımın puan durumu ve kalan maçlarıİşte A Milli Takım'ın puan durumu ve kalan maçları#Türkiye
Hafızalarda Karabağ zaferi... Türk SİHAları mercek altında: Hollanda basını övgüler yağdırdıHafızalarda Karabağ zaferi... Türk SİHA'ları mercek altında: Hollanda basını övgüler yağdırdı!#Siha
Kritik veri açıklandı Altın sert yükseldiKritik veri açıklandı! Altın sert yükseldi#Altın Fiyatları
Türkiye 1-1 Norveç (Maçın özeti ve golleri)Türkiye 1-1 Norveç (Maçın özeti ve golleri)#Milli Maç
Karaismailoğlundan önemli açıklamalar: Kanal İstanbul bir ihtiyaçKaraismailoğlu'ndan önemli açıklamalar: 'Kanal İstanbul bir ihtiyaç'#Adil Karaismailoğlu
Bakan Varank açıkladı İşte TOGGun banttan ineceği tarihBakan Varank açıkladı! İşte TOGG'un banttan ineceği tarih#TOGG
Milli sporcuya trafikte kurşun yağmuruMilli sporcuya trafikte kurşun yağmuru! #Berke İnaloğlu
Bakan Koca olağan hayata dönüşün formülünü verdi ve ekledi: Tablo ciddi ihmallerimiz olduğunu gösteriyorBakan Koca 'olağan hayata' dönüşün formülünü verdi ve ekledi: Tablo ciddi ihmallerimiz olduğunu gösteriyor#Koronavirüs
Demirören Şirketler Grubundan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuDemirören Şirketler Grubu'ndan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Google harekete geçti: Yasaklanacak YouTube için de geçerli...Google harekete geçti: Yasaklanacak! YouTube için de geçerli...#İklim Değişikliği
Emine Erdoğan: Kalkınma ancak kadınların güçlenmesiyle mümkündürEmine Erdoğan: Kalkınma ancak kadınların güçlenmesiyle mümkündür#Emine Erdoğan
Mete Gazozun acı günü Gözyaşları sel olduMete Gazoz'un acı günü! Gözyaşları sel oldu#Trafik Kazası
Görüntüler infial yaratmıştı... Jet soruşturma talebiGörüntüler infial yaratmıştı... Jet soruşturma talebi#AB
Kraliçeden onay çıktı: Artık taç giymeye hazırKraliçe'den onay çıktı: Artık taç giymeye hazır #Kate Middleton
Kök hücre tedavisine başlıyorum'Kök hücre tedavisine başlıyorum'#Boğaç Aksoy
HABERLERSpor Arena Haberleri

Türkiye 1-1 Norveç (Maçın özeti ve golleri)

#A Milli Takım#Milli Maç#Türkiye
Türkiye 1-1 Norveç (Maçın özeti ve golleri)

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri yedinci maçında Norveç ile yenişemedi. Milliler, Kadıköy'deki mücadelenin 1-1 sonuçlanmasıyla birlikte grupta üçüncü sırada kaldı.

Türkiye - Norveç maçından öne çıkan fotoğraflarTürkiye - Norveç maçından öne çıkan fotoğraflar
Türkiye - Norveç maçından öne çıkan fotoğraflar

Tümünü Gör
Haberin Devamı

A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda İstanbul'da Norveç ile karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın 6. dakikasında Kerem Aktürkoğlu ile öne geçen Ay-Yıldızlılar, 41. dakikada Thorstvedt'in golüne engel olamadı ve devreye beraberlikle girildi.

Mücadelenin ikinci yarısından da gol sesi çıkmadı ve A Milli Takım, sahadan 1 puanla ayrıldı.

Milliler, bu sonuçla birlikte 12 puanla 3. sırada kaldı. Norveç ise 14 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada milli takım öne geçti. Ön alanda baskı Cengiz Ünder, Hanche-Olsen'den topu kaptı. Ceza sahasına giren Cengiz, altı pas önünde boş pozisyondaki Kerem'e pasını gönderdi. Kerem de düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

21. dakikada Norveç'in gelişen atağında Elyounoussi sol kanatta topla buluştu. Ceza sahası ön çizgisi üzerine yaklaşan ve açısını düzelten Elyounoussi şutunu attı, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın kucağında kaldı.

Haberin Devamı

23. dakikada konuk ekip beraberlik golüne yaklaştı. Norveç'in paslarla ceza sahasına girdiği atakta, Berat'ın ters vuruşunda kaleye yönelen top, yan direkten döndü. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

36. dakikada ay-yıldızlı ekip ikinci gol şansını değerlendiremedi. Caner Erkin'in pasıyla rakip ceza sahasında topla buluşan Kerem, son çizgiye doğru inerken vuruşunu yaptı, kale çizgisine paralel giden meşin yuvarlak auta gitti.

41. dakikada Norveç beraberliği yakaladı. Sol kanattan paslaşılarak kullanılan kornerde Hague'nin ortasında Hanche-Olsen'in kafa ile arka direğe indirdiği topu Thorstvedt önünde buldu ve düzgün bir vuruşla ağlara yolladı: 1-1.

Müsabakanın ilk yarısı, 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

50. dakikada milli takımın hızlı gelişen atağında Hakan Çalhanoğlu, savunma arkasına hareketlenen Burak Yılmaz'a pasını atı. Rakip ceza sahasında topu göğsüyle önüne alan Burak Yılmaz'ın şutunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

90 6. dakikada Norveç'te Odegaard sağ kanatta topla buluştu, arka direğe yaptığı ortaya Elyounoussi kafayı vurdu, top az farkla ters direk dibinden auta gitti.
Mücadele 1-1 sona erdi.

İLK 11'LER

Haberin Devamı

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Serdar Aziz, Caner, Berat, Ozan, Hakan, Cengiz, Kerem, Burak.

Norveç: Nyland, Pedersen, Strandberg, Hanche-Olsen, Meling, Odegaard, Berg, Thorsby, Hauge, Elyounoussi, Thorstvedt.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#A Milli Takım#Milli Maç#Türkiye