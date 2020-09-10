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Hürriyet
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Voleybol
AA
Haber Giriş: 10.09.2020 - 23:38 | Son Güncelleme:

Türkiye 0-3 Belçika

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Türkiye 0-3 Belçika
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18 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Belçika'ya 3-0 mağlup oldu.

Milli takım, İtalya'da düzenlenen şampiyonada 1. Grup'taki üçüncü ve son müsabakasında Belçika ile karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlılar, sahadan 27-25, 25-22 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla üçüncü mağlubiyetini yaşayan Türkiye 18 Yaş Altı Genç Erkek Milli Takımı, 4 takımın yer aldığı 1. Grubu bir puanla son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti

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