Türkiye 0-2 Hırvatistan (Maç özeti)

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EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci maçında Türkiye ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maçı Hırvatistan 2-0 kazandı.

Maça hızlı başlayan taraf Milli Takımımız oldu. Cengiz ve Kerem'in şutlarında Livakovic gole izin vermedi. Kerem'in attığı gol ofsayt bayrağına takıldı. Hırvatistan 20. dakikada Kovacic ile 1-0 öne geçti.

Milli Takımımız'da kaptan Hakan Çalhanoğlu 38. dakikada sakatlanarak kenara geldi, yerine İsmail Yüksek oyuna girdi.

İlk yarının son anlarında, 45+4'te Kovacic bir gol daha attı ve takımını 2-0 üstünlüğe taşıdı.

Temposuz ikinci yarıda en önemli pozisyonu 90+2'De Cenk Tosun ile biz yaşadık ancak Livakovic gole izin vermedi. İkinci yarıda gol sesi çıkmadı ve maç Hırvatistan'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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Bu sonucun ardından Milli Takım 3 puanda kaldı. Hırvatistan puanını 4 yaptı ve liderliğe yükseldi. Grubun diğer maçında Letonya'yı 1-0 geçen Galler de 4 puanla ikinci sıraya çıktı. Milli Takım ikinci maçlar sonunda 3. sırada bulunuyor.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



5. dakikada Salih Özcan’ın ara pasında topu çaprazdan kaleye gönderen Cengiz Ünder, kaleciyi geçemedi.

10. dakikada ceza sahasına girerken Kerem Aktürkoğlu’nun şutunu kaleci Dominik Livakovic kornere çeldi.

17. dakikada ceza sahası üzerindeki karambolde Orkun Kökçü’nün şutunda top kalecide kaldı.

21. dakikada Andrej Kramaric'in pasında karambole düşen topu Mateo Kovacic ağlara gönderdi. 0-1

31. dakikada kendi kazandığı top ile ceza sahasına giren Josip Stanisic’in vuruşunda Mert Günok gole izin vermedi.

45+4. dakikada Modric'in savunma arkasına gönderdiği topta Pasalic

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



49. dakikada İsmail Yüksek’in ceza sahası dışından vuruşu kalenin üzerinden auta gitti.

57. dakikada Luka Modric’in pasında kaleyi yoklayan Mario Pasalic, kaleci Mert Günok’u geçemedi.

70. dakikada Cengiz Ünder’in ceza sahasına girerken yaptığı vuruşta top kale direğinin yanından auta çıktı.

77. dakikada Andrej Kramaric’in sol ayağı ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale diğerinin yanından auta çıktı.

90+3. dakikada Cenk Tosun'un yakın mesafeden vuruşunu kaleci Dominik Livakovic ağlara gitmesini önledi.

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TÜRKİYE 0-2 HIRVATİSTAN

GOL: 20' Kovacic, Kovacic 45+4'

İlk yarı sonucu: 0-2

İLK 11'LER

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Ferdi, Salih, Orkun, Hakan, Cengiz, Kerem, Enes.

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Barisic, Modric, Brozovic, Kovacic, Pasalic, Kramaric, Perisic.

Milli Takım'da kaptan Hakan Çalhanoğlu, 38. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi. Hakan'ın yerine İsmail Yüksek oyuna dahil oldu.