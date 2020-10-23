MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTürkiye 0-0 Kosova
GeriFutbol Türkiye 0-0 Kosova
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 23.10.2020 - 21:44 | Son Güncelleme:

Türkiye 0-0 Kosova

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye 0-0 Kosova
Abone Olgoogle-news

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 7. maçında Kosova ile 0-0 berabere kaldı. Milli takım, bu sonuçla gruptaki puanını 2'ye yükseltti.

Stat: Zeki Demirci Spor Kompeksi

Hakemler: Stacey Pearson, Melissa Burgin, Emily Carney

Türkiye: Selda Akgöz, Berna Yeniçeri, Didem Karagenç (Dk. 90 Fatoş Yıldırım), Yaşam Göksu, İlayda Civelek (Dk. 90 Jessica O'Rourke), Emine Ecem Esen (Dk. 80 Elif Keskin), Ecem Cömert (Dk. 82 Sevgi Çınar), Ebru Topçu, Yağmur Uraz (Dk. 46 Melike Öztürk), Ece Türkoğlu, Gülbin Hız

Kosova: Florentina Kolgeci, Edona Kastrati, Donjeta Halilaj (Dk. 39 Agnesa Gashi), Lindona Syla, Viola Avduli, Bierta Shala (Dk. 84 Anjeza Rexhapi), Kaltrina Biqkaj (Dk. 64 Fleta Musaj), Marigone Tahiri (Dk. 64 Enjona Emarliahu), Edona Kryezlu, Blerta Small (Dk. 46 Verona Berisha), Ereleta Memati

Kırmızı kart: Dk. 35 Lindona Syla (Kosova)

Sarı kartlar: Dk. 73 Ece Türkoğlu, Dk. 78 Emine Ecem Esen (Türkiye), Dk. 17 Lindona Syla, Dk. 20 Donjeta Halilaj, Dk. 65 Flate Musaj (Kosova)

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle