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Turkish Airlines World Golf Cup’ta Toomes zirvede

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#Golf#Spor#Turkish Airlines World Golf Cup
Turkish Airlines World Golf Cup’ta Toomes zirvede
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2024 07:00

Türk Hava Yolları’nın dünya çapında amatör golfçüleri buluşturduğu Turkish Airlines World Golf Cup’ın finali, Antalya Gloria Golf Resort’te gerçekleştirildi.

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Turnuvada mücadele eden Walker Toomes iyi bir performans göstererek toplamda 140 puan aldı ve şampiyon oldu. Nan Park 91 puanla ikinci ve Gantulga Erdene 89 puanla üçüncü oldu. Türk Hava Yolları Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı Ahmet Olmuştur, “Turkish Airlines World Golf Cup, Türk Hava Yolları’nın spora ve sporculara verdiği desteğin en güzel örneklerinden biridir. Bu turnuva, amatör golfçüleri bir araya getirerek yalnızca bir spor etkinliği olmanın ötesine geçiyor; farklı kültürleri ve insanları buluşturarak dostluk ve iş birliği köprüleri kuruyor” dedi.

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#Golf#Spor#Turkish Airlines World Golf Cup

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