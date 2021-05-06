MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTürker Arslan son yolculuğuna uğurlandı
GeriFutbol Türker Arslan son yolculuğuna uğurlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 06.05.2021 - 13:03 | Son Güncelleme:

Türker Arslan son yolculuğuna uğurlandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türker Arslan son yolculuğuna uğurlandı

Önceki gün vefat eden Galatasaray Kulübünün kongre üyesi, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkan Vekili ve eski TFF Tahkim Kurulu Başkanı Türker Arslan, son yolculuğuna uğurlandı.

Türker Arslan'ın Feriköy Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazına, TMOK Başkanı Uğur Erdener, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay, eksi başkanlardan Faruk Süren, başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk, sarı-kırmızılı camiadan isimler ile Arslan'ın yakınları katıldı.

Cenaze namazının ardından Türker Arslan'ın naaşı, aile kabristanında toprağa verildi.

Türker Arslan son yolculuğuna uğurlandı

Türker Arslan son yolculuğuna uğurlandı

100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi