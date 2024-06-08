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Turkcell’in ana sponsorluğundaki Ampute Milli Futbol Takımımız üst üste 3. Kez Avrupa şampiyonu

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#Ampute Milli Futbol Takımı#Futbol#Fransa
Turkcell’in ana sponsorluğundaki Ampute Milli Futbol Takımımız üst üste 3. Kez Avrupa şampiyonu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2024 21:17

Turkcell’in ana sponsorluğunu üstlendiği Ampute Milli Futbol Takımımız, Fransa’nın Evian-Les-Bains kentinde düzenlenen EURO 2024 Ampute Futbol Şampiyonası’nda tarih yazdı. Final maçında İspanya’yı 3-0’lık skorla yenen ay-yıldızlı milliler, üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu.

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Turkcell’in ana sponsorluğundaki Ampute Milli Futbol Takımımız, Fransa’nın Evian-Les-Bains kentinde düzenlenen EURO 2024 Ampute Futbol Şampiyonası’nda büyük bir başarıya daha imza attı. Şimdiye kadar iki kez düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nın ikisinde de şampiyon olmayı başaran ay-yıldızlı milli takımımız, bir kez daha şampiyonluk için sahaya çıktı. Ampute Milli Futbol Takımımız, İspanya’yı 14. dakikada Rahmi Özcan, 28. dakikada Ömer Güleryüz ve 32. dakikada Fatih Şentürk’ün penaltıdan attığı gollerle devirdi. Ay-yıldızlı milliler, bu zaferle üst üste üçüncü kez şampiyon oldu.

“YENİ BAŞARI HİKAYELERİNE KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Ampute Milli Futbol Takımımızı tebrik ederek, şunları söyledi:
“2017’den beri ana sponsoru olarak destek vermekten gurur duyduğumuz Ampute Milli Futbol Takımımız, 3. kez Avrupa Şampiyonu olarak tarihi bir başarıya imza attı. Ülkemize ve bizlere büyük bir gurur ve sevinç yaşatan tüm oyuncularımızı ve Bedensel Engelliler Federasyonumuzu gönülden tebrik ediyorum. Türkiye’nin Turkcell’i olarak daha önce olduğu gibi, bundan sonra da spora ve sporcularımıza desteğimiz artarak devam edecek. Umuyorum ki; yeni başarı hikayelerine katkı sağlamaya hep birlikte devam edeceğiz. ”

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“BU BAŞARI, BU ZAFER TÜM TÜRKİYE’NİN”

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç da Ampute Milli Futbol Takımımızın tarihi bir zafere imza attığını vurgulayarak, “Bu başarı, bu zafer tüm Türkiye’nin. Yıllardır verdiğimiz emeklerin karşılığını almaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Ampute futbolda dünya artık bizi takip ediyor. Ülkemizin bayrağını uluslararası arenada dalgalandırmaya devam edeceğiz. En büyük Türkiye” dedi.

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#Ampute Milli Futbol Takımı#Futbol#Fransa

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