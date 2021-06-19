Turkcell'den 'TURKSPORU'na 1 milyar TL'lik yatırım

“Sürdürülebilirlik” diye cevap verdi Murat Erkan, Turkcell’in bir spor branşına sponsorluk yapmayı düşünürken dikkate aldıkları en önemli kriterin ne olduğu sorusuna. 2002 yılından beri spora yatırımlarını aralıksız süren Turkcell’in Genel Müdürü Murat Bey ve salonda bizlerle bulunan tüm sponsorluk ekibiyle hem

“O bizim için bir görev” dedikleri Türkiye Futbol Federasyonu ve milli takımlar sponsorluklarını hem atletizm hem yüzme gibi uzun soluklu yatırımlarını hem bedensel engelli branşlara olan desteklerini hem de görece çok yeni GranFondo gibi bisiklet sponsorluklarını konuştuk. Türk Sporuna olan toplam yatırımı 1 milyar TL’ye çıkaran ve bu denli farklı sporlara yatırım yapan bir firma adına, en yetkili ağızdan kriterlerinin ne olduğunu dinlemek önemliydi

HEM ÜST HEM DE ALTYAPIYA DESTEK

Murat Erkan “Ülkelerin en önemli zenginliğinin beşeri yetenek olduğuna inanıyoruz” dedi sonrasında. Yaptıkları yetenek tarama çalışmalarından bahsetti. Spor kültürünü yerleştirmek amacıyla sadece üst yapıya değil, altyapıya da destek verdiklerini anlattı. Yüzmede ve atletizmde olimpiyat vizesi alan sporcuların arkasında, belki de bundan yıllar önce Michael Phelps’in antrenörü Bob Bowman’ı getiren ve pandemiye rağmen artarak süren çalışmalar olduğunun altını çizdi ve “Bundan sonra da ülkemiz için, ülkemizin spor geleceği için çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Bakü’de Galler karşılaşmasını ve A Milli Futbol Takımımızı izlemek için bulunuyorduk, maçın ertesi sabahı morallerimizin de en yüksek noktada olmadığı açıktı. Önümüzdeki olimpiyatlardan, pandemi döneminde imzalanan A Milli Kadın Futbolu ile olan iş birliğinden, Türkiye Kadın Futbol Ligi’ne adını vermekten, atletizm, yüzme ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’ndan bahsetmek hepimize iyi geldi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR SPOR KÜLTÜRÜ

Spor konuşurken, sonucun ve skorun ötesinde bir şeylerden bahsedebilmek adına bile hedeflenen ‘sürdürülebilir spor kültürü’ öncelikli amacına ulaşmak önemli. Bakü’de futbol için bir araya gelsek de, hepimiz öncelikle futbola baksak da, geçen 19 yılda yapılan 1 milyar TL’lik yatırımın büyük bir kısmının, aslında o yatırımın ilk yapıldığı yıllarda hiçbir madalya umudumuz olmayan branşlara olması ve bugün Türkiye’deki lisanslı atlet sayısının 250 bini, lisanslı yüzücü sayısının ise 200 bini aşması asıl haber değeri taşıyan şey belki de? Tokyo’da düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları’na kota alan sporcuların yüzde 27’sinin bu iki daldan çıkmış olması, Tokyo vizesi alan 82 sporcudan 22’sinin atletizm ve yüzme disiplinlerinden geliyor olması asıl başarı ve tüm Paralimpik Oyunları kafilesinin de Turkcell’li sporculardan oluşması asıl gurur. “Ana sponsoru olduğumuz Bedensel Engelli Spor Federasyonu’na bağlı atıcılık, atletizm, masa tenisi, tekerlekli sandalye basketbolu, okçuluk ve yüzme olmak üzere toplam 6 branşta 40 sporcu 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na katılma hakkı elde etti” diyor Murat Bey gülümseyerek.

OLİMPİYATI FUTBOL GİBİ GİZLERSEK...

Toplantı boyunca maç kritiği de yapıyoruz, sporculardan da, yatırımlardan da, maç yayınlarından da, gelecekte ne olur ne olmaz projeksiyonlarından da bahsediyoruz. Gelecekte ne olur, hangileri gerçekleşir, hangileri proje olarak bile gündeme gelmez bilmiyorum. Bildiğim tek şey olimpiyatları futbol izler gibi ilgiyle izlediğimiz gün hedeflenen spor kültürüne çok yakınlaşmış olacağımız.

PEDALLAR EĞİTİM BURSU İÇİN DÖNDÜ

Salgın döneminde Turkcell’in destek verdiği sporlardan biri de bisiklet oldu. Bisiklet sporunun Türkiye’de yayılması için çalışmalarını sürdüren Turkcell, kendi adını verdiği bir GranFondo Serisi başlattı. Turkcell GranFondo Serisi’nin ilk yarışı İstanbul’da gerçekleştirildi. 13 Haziran’da Beykoz Belediyesi’nin desteği ile Beykoz’da gerçekleştirilen Turkcell GranFondo İstanbul yol bisikleti yarışı sayesinde hem İstanbul’daki ilk GranFondo bisiklet yarışı gerçekleştirildi hem de salgın döneminde vefat eden sağlık çalışanlarının çocukları için eğitim bursu kampanyası gerçekleştirildi. Öte yandan yarış kapsamında toplanarak geri dönüşüme sokulan teknolojik atıklardan elde edilen gelir ise Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) aracılığıyla burs kampanyasına aktarıldı

CANLI YAYINA BAKIŞIMIZ DEĞİŞMELİ

Türkiye’de canlı futbol maç yayınları için bakış açımızı değiştirmeliyiz. Futbolseverlerin resmi yayına ulaşmasını kolaylaştırmak gerekiyor. Futbolun doğru kitlelere, doğru şekilde sunarak erişilebilir yapmalıyız. Kafa kafaya vererek futbolumuzun kitlelere nasıl doğru şekilde ulaşacağını düşünmeliyiz. Futbolseverleri anlayarak onları da ikna edecek bir çözüm bulunmalı. Uygun koşullarda Turkcell de bu çözümde olmak için değerlendirmeleri yapabilir

KESİNTİSİZ YETENEK ZİNCİRİ

TURKSPORU’nun altyapısına da odaklanan Turkcell, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi’nin de ana sponsoru. Proje ile Türkiye’nin spor altyapısının haritasını çıkarılacak. Turkcell’in federasyonlara ve milli takımlara verdiği destek ile bu proje birleştirildiğinde kesintisiz yetenek zinciri kurularak TURKSPORU’nun gelişmesi sürekli olarak desteklenecek.