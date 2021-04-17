Turkcell Kadın Futbol Ligi 2021 sezonu D-Smart'ta

Turkcell Kadın Futbol Ligi’nde bugün başlayacak 2021 sezonunda oynanacak maçlar çeyrek finalden itibaren D-Smart’tan canlı olarak yayınlanacak. Pandemi nedeniyle Türkiye’de ilk defa lig karşılaşmaları tek devreli eleme sistemine göre düzenlenecek. Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu’nda tüm maçlar Antalya Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi’nde oynanacak. 4’er takımdan oluşan 4 grupta ilk 2’ye giren ekipler çeyrek finale yükselecek. Eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmalar sonunda şampiyonu olacak takım 2021-22 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılacak.

TENiSiN yILDIZLARI DA D-SMART’TA

D-Smart, kadın tenisinin ülkemizdeki en önemli turnuvası TEB BNP Paribas İstanbul Championship’i de sporseverlerle buluşturacak. Petra martic, Patricia maria Tig ve Svetlana Kuznetsov gibi günyaca ünlü tenisçilerin yanı sıra Çağla Büyükakçay ve Pemra Özgen’in de katılacağı 235 bin dolar ödüllü turnuva, 19-25 Nisan tarihleri arasında İstanbul Tenis Merkezi’nde düzenlenecek. Organizasyonda ana tablo ilk maçlarının tamamı pazartesi günü saat 11.00’den itibaren D-Smart tan yayımlanacak.

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