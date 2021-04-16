Turkcell Kadın Futbol Ligi 2021 sezonu D-Smart’ta

Pandemi nedeniyle Türkiye’de ilk defa lig karşılaşmaları tek devreli eleme sistemine göre düzenlenecek. Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu’nda tüm maçlar Antalya Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi’nde oynanacak. Ligde 1. turda takımlar 4'erli gruplarda karşılaşacaklar. Grup müsabakalarında ilk 2 sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finalden itibaren tüm maçların heyecanı canlı yayında D-Smart Spor Kanallarında yaşanacak.

Eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmalar sonunda Türkiye Şampiyonu olacak takım 2021-2022 sezonunda ülkemizi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazanacak.

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