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Turkcell eMilli Takım FIFA seçmeleri kazananlar belli oldu

#Emilli Takım#TURKSPORU#Turkcell
Turkcell eMilli Takım FIFA seçmeleri kazananlar belli oldu

TURKSPORU’nun en büyük destekçisi Turkcell’in isim sponsoru olduğu eMilli Takım FIFA 22 Seçmeleri’nde ülkemizi temsil edecek 2 oyuncu belli oldu. Turkcell Küçükyalı Plaza’da gerçekleştirilen Büyük Final’de 8 oyuncu yer alırken Parla eSpor’dan Serhan Yeniaras ve Selim Mert Güler rakiplerini geçerek hem eMilli Takım forması giyme hakkını hem de eN ations Cup’ta Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.

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TURKSPORU’nun en büyük destekçisi Turkcell’in isim sponsoru olduğu ‘eMilli Takım FIFA 22 Seçmeleri’nde Futbol eMilli Takımı’nın FIFA oyuncu kadrosu belli oldu. FIFA ve UEFA’nın düzenlediği turnuvalarda mücadele edecek Türkiye eMilli Takımı’nın şekillendiği Turkcell eMilli Takım Seçmeleri’nin Büyük Finali Turkcell Küçükyalı Plaza’da gerçekleştirildi.

Son 8’e kalma başarısı gösteren Yunus Emre Yıldırım (Team Gullit), Alp Ata Kansu (SC Cambuur), Arda Azinyan (Team Merih Demiral), Türkcan Ulutaş (Fenerbahçe eSpor), Alper Akbulut (Fenerbahçe eSpor), Serhan Yeniaras (Parla eSpor), Selim Mert Güler (Parla eSpor) ve Arda Kaygusuz (Futbolist) offline turnuvada mücadele ettikleri Büyük Finaller sonunda Parla eSpor’dan Serhan Yeniaras ve Selim Mert Güler, eMilli Takım forması giyme ve eNations Cup’da Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.

Daha önce yapılan seçmeler sonunda FIFA eMilli Takımımızın kadrosunda Emirhan Erdem (Team Demiral), İsmail Can Yerinde (Futbolist), Kaan Tüzün (Galatasaray) ve Mert Altıntop (Futbolist) yer alıyordu.

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eNations Cup’ta 2. Hafta 27-28 Ocak’ta

Türkiye FIFA eMilli Takımı, ilk haftası tamamlanan eNations Cup Avrupa Elemeleri’nde 5 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet alarak Division 1’de devam etme hakkını elde etmişti. Ay-yıldızlıların yer aldığı 8 takımlı grupta ilk hafta oynanan maçlar sonunda İngiltere, İsrail ve Norveç bir alt gruba düştü.

eNations Cup 2’nci hafta maçları 27-28 Ocak’ta, 3’üncü hafta 10-11 Mart’ta, 4’üncü hafta ise 7-8 Nisan’da oynanacak. eNations Cup turnuvasının 4 hafta sonunda toplam puanıyla ilk 2 sırada yer alan takımlar ve 4’üncü haftayı lider tamamlayan takım, Avrupa Play-Offlarına doğrudan katılmaya hak kazanacak.

Turkcell eMilli Takım FIFA seçmeleri kazananlar belli oldu

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#Emilli Takım#TURKSPORU#Turkcell

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