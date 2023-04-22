Türk voleybolunun dinamosu Eczacıbaşı’nda hedef Avrupa’nın zirvesi

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Türk voleybolunun dinamosu olan ve 1966’dan bugüne onlarca voleybolcu kazandıran Eczacıbaşı, bu yatırımlarını tekrardan taçlandırmak için, 20 Mayıs’ta Vakıfbank ile oynayacağı CEV Şampiyonlar Ligi final maçını bekliyor. Avrupa’nın en büyük kupasını 2015’ten sonra bir kez daha kazanmak isteyen turuncu beyazlı kulübün başkanı Faruk Eczacıbaşı, “Kız çocuklarımızı toplumumuza özgüvenli bireyler olarak yetiştirmek en öncelikli hedeflerimizden biri. Finalin iki Türk takımı arasında olacak olması Türk voleybolunun gelmiş olduğu noktayı da gösteriyor. Umuyorumki kazanan taraf biz oluruz fakat ne olursa olsun kupa Türkiye’de kalacak” dedi.

FERHAT AKBAŞ: HOŞ SÜRPRİZ

Turuncu beyazlı takımın başantrenörü Ferhat Akbaş da, camia olarak büyük bir gurur yaşadıklarını ifade etti. Akbaş, “Avrupa’nın en önemli finalinde sahanın bir tarafında olmak çok keyifli. Böyle bir finalin İtalya’da olması da çok hoş bir sürpriz. Çünkü İtalya ile Türkiye ligleri her zaman birbiriyle kıyaslanır. Bu pencereden bakınca İtalya’da böyle büyük bir finalde iki Türk takımının olması gurur verici” diye konuştu.

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SİMGE AKÖZ: GURUR VERİCİ

Takım kaptanlarından Simge Aköz de hem Avrupa’da hem Türkiye liginde mücadele ettiklerini vurgulayarak, “Çok uzun ve yorucu bir sezonu geride bırakmak üzereyiz. İki Türk takımıyla birlikte CEV Şampiyonlar Ligi gibi voleybolun en prestijli organizasyonlarından birinde ülkemizi temsil etmek bizler için gurur verici. Umarım Torino’da kazanan taraf biz oluruz ve Eczacıbaşı müzesine tekrardan Şampiyonlar Ligi kupasını getiririz” dedi.

GELECEĞE SMAÇ’TA 4 BiN 500 KIZ ÇOCUĞU VOLEYBOL OYNUYOR

A takım düzeyinde Avrupa’nın zirvesine oynayan Eczacıbaşı, Geleceğe Smaç projesiyle 2016’dan bu yana binlerce çocuğa VOLEYBOL eğitimi veriyor. Projenin sorumlusu Sırma Üç, 10 ilde 25 kampüste sürdürülen Geleceğe Smaç’ta 6-16 yaş arası 4 bin 500 kız çocuğunun voleybol oynadığını vurgulayarak, “Kız çocuklarımızı geleceğe güvenle bakan ve spor ahlakıyla yetişen başarılı bireyler olarak görmek en büyük hedefimiz. Şu anda bünyemizde antrenman yapan 4 bin 500 çocuğun çok azı profesyonel sporcu olacak ama orada asıl amaç Atatürk ilkelerine bağlı, ülkesini seven, özgüveni yüksek, zorluklar karşısında güçü kalabilen, hayata hazır kadınlar yetiştirmektir” diye konuştu.

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