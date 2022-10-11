Türk tenisinin acı günü! Arif Koçak hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Türkiye şampiyonluğu bulunan eski milli tenisçi ve Milli Takım antrenörü Arif Koçak geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamada; "Eski Türkiye Şampiyonlarımızdan, Milli Sporcu ve Milli Takım antrenörü Arif Koçak'ın geçirdiği kalp krizi sonucu vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tenis camiamıza baş sağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Arif Koçak kimdir?

1960 yılında tenise top toplayıcı olarak başlayan Arif Koçak sonraki yıllarda gençler turnuvalarıyla performans tenis hayatına başladı. Davis Cup'ta mücadele ederek ülkemizi temsil eden Koçak, Türkiye klasmanında bir numaraya yükseldi. Koçak 1975 yılında Amerika'nın Northwest Missouri St. Üniversite'nden dört yıllık tenis bursu teklifi aldı. Amerika'da da hem sporculuk hem de antrenörlük alanında önemli başarılar kaydetti. Türk tenisine katkıda bulunmak adına Amerika'daki kariyerini noktalayarak Türkiye'ye dönen Koçak, İTK, ENKA Spor, Raket Spor, Büyük Kulüp, Kalamış ve Club Sporium'da oyuncular yetiştirdi.