Türk Telekomlu Oğuz Kan Yarkut, NCAA'de forma giyecek

Haberin Devamı

2006 doğumlu Kaan, ABD’de Oregon State Üniversitesi’ne devam ederken, spor yaşamını da eylül ayından itibaren bu okulun NCAA’de mücadele eden Oregon State Beavers takımında sürdürecek. 2022 yılından bu yana Türk Telekom Spor Kulübü forması giyen Kaan, Ekim 2023’te ilk kez BKT Avrupa Kupası kadrosunda yer aldı. İdolünün Alperen Şengün, hedefinin ise A Milli Takım’da oynamak olduğunu belirten Oğuz Kaan, şunları söyledi:

“ABD’de ülkemi en iyi şekilde temsil edip ileride basketbolu profesyonel seviyede devam ettirmek için çok çalışacağım. Hem eğitim hem de spor hayatıma orada devam etmek, oradaki üst düzey oyuncularla rekabete girecek olmak benim için gerçekten benzersiz bir deneyim olacak. Alperen Şengün gibi her geçen gün üzerine koyarak, ülkemizin bayrağını NCAA’de en iyi şekilde dalgalandırmaya çalışacağım.”

Haberin Devamı