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Basketbol
Haber Giriş: 26.10.2020 - 11:30 | Son Güncelleme:

Türk Telekom, yeni sezonun ilk Avrupa maçına çıkıyor

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Türk Telekom, yeni sezonun ilk Avrupa maçına çıkıyor
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Türk Telekom Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonundaki ilk maçında yarın G Grubu'nda İsrail ekibi Hapoel Bank Yahav'ı konuk edecek.

Türk Telekom ile Hapoel Bank Yahav arasında saat 20.30'da başlayacak karşılaşma, Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında durdurulan FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunun 8'li final organizasyonuna katılan Türk Telekom, 30 Eylül'deki maçta Fransız ekibi DJA Dijon'a kaybetmişti.

Daha sonra ING Basketbol Süper Ligi'yle yeni sezona giriş yapan mavi-beyazlılar, iyi bir performans ortaya koydu. Oynadığı 5 maçta 4 galibiyet elde eden Türk Telekom, 2020-2021'in ilk Avrupa maçına da sahasında çıkacak.

Türk Telekom, G Grubu'nda Bosna Hersek'ten Igokea ve Fransa'dan Limoges takımlarıyla da mücadele edecek.

Türk Telekom, yeni sezonun ilk Avrupa maçına çıkıyor

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