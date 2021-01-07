Türk Telekom Stadı'nda kritik zirve! Konyaspor mağlubiyetinin ardından...

Süper Lig'de çıktığı son 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Galatasaray'da gündem transfer. Sarı kırmızılı takım, sezon başı transfer dönemini sessiz geçirdi ve teknik direktör Fatih Terim'in istediği isimleri takıma kazandıramadı.

5 Ocak'ta başlayan transfer dönemini iyi değerlendirmek isteyen ve hareketli bir dönem geçirmesi beklenen Galatasaray'da transfer toplantısı Aslantepe'de gerçekleşti.

Aslantepe'de gerçekleşen toplantıya Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim katıldı. Toplantını ana gündemi takviye yapılacak mevkiler ve gönderilmesi gereken futbolculardı. Terim, 3 bölgeye transfer isterken gönderilebilecek isimleri de yönetime bildirdi. İşte o toplantının detayları...

TOPLANTININ DETAYLARI

Galatasaray'da 4-3'lük Konyaspor yenilgisinin ardından olağanüstü hal ilan edildi. Teknik direktör Fatih Terim, Konya dönüşü ayağının tozuyla Türk Telekom Stadı'ndaki kulüp binasına geldi ve beklenen transfer zirvesi gerçekleşti.

Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'la bir araya gelen Fatih Terim, mevcut kadro ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Ayrıca sağ bek, orta saha ve forvet talebini yineledi. Teklif gelmesi ve maddi şartlar oluşması halinde de takımdaki her oyuncunun satılabileceği konusunda fikir birliğine varıldı.

GÖRÜŞME UZADI, İDMAN SAATİ DEĞİŞTİ

Transfer toplantısı beklenenden uzun sürünce, Florya'daki idmanın saati 12.00'den 14.30'a alındı. Süper Lig'de 499 milyon TL ile en yüksek harcama limitine sahip takım olan Galatasaray, FFP nedeniyle ara transfer döneminde sadece 1 milyon Euro'luk bütçeye sahip.

Bundan dolayı alınacak isimler için bonservis geliri elde edilmesi gerekiyor. Eski performansından çok uzaklarda olan Luyindama'nın yanı sıra Belhanda ve Marcao gibi isimler iyi teklif gelmesi halinde elden çıkarılarak, maddi kaynak yaratılacak. (Sabah)

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