Türk Telekom Stadı artık tarih oldu 

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Spor Servisi / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray’ın mabedi Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nin kapılarını açtığı ilk günden yana stada ismini veren Türk Telekom ile 10 yıldır devam eden iş birliği sona erdi. 2 dev marka arasındaki anlaşmanın eylül ayı sonunda tamamlanmasının ardından bir devir kapanırken dün sabah saatlerinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi’ndeki Türk Telekom Stadyumu yazısı kaldırıldı.

Açılışı 15 Ocak 2011’de yapılan stat için Türk Telekom ile yapılan anlaşma gereği ilk 10 yılda kulüp yaklaşık 80 milyon dolar kazanırken geçen sezon taraflar 30 milyon TL karşılığında sözleşmeyi 1 yıl daha uzatmıştı.

ASLANDAN HAKEM AÇIKLAMASI

G.Saray Kulübü, Süper Lig’de maçlarını yönetecek hakemlerin performanslarıyla ilgili istatistikleri resmi internet sitesinden yayımlayacağını duyurdu. Açıklamada bağımsız istatistik kuruluşundan elde edilen karşılaştırmalı verilerin tarafsız, objektif ve yorumsuz bir şekilde yayımlanacağı belirtildi.