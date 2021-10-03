Türk Telekom Stadı artık tarih oldu 

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kolombiya Cali Kartelinden Türkiye’ye uyuşturucu rotasıKolombiya Cali Karteli'nden Türkiye’ye uyuşturucu rotası#Uyuşturucu Operasyonu
Barcelonayı yıkan Luis Suarezden Ronald Koemana telefon göndermesiBarcelona'yı yıkan Luis Suarez'den Ronald Koeman'a "telefon" göndermesi!#Luis Suarez
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor e-Devletten yeni uygulama... Kullanıma açıldıMilyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'ten yeni uygulama... Kullanıma açıldı#E-Devlet
COVID-19’un ilacı bulundu muCOVID-19’un ilacı bulundu mu#Molnupiravir
Fazla söze gerek yok Bu haritalar her şeyi anlatıyorFazla söze gerek yok! Bu haritalar her şeyi anlatıyor#Suriye
Kamu ihale yasasında sona gelindiKamu ihale yasasında sona gelindi#Kamu İhale Yasası
Bu köprü dünya için bir sembol Adı Troya olmalıBu köprü dünya için bir sembol! Adı Troya olmalı#1915 Çanakkale Köprüsü
Atatürkün kıvırcık keçisi... Sanatın bir neferi ve idealistiyimAtatürk'ün 'kıvırcık keçisi'... 'Sanatın bir neferi ve idealistiyim'#Devrim Erbil
İstanbul’daki stüdyosunu kapattı Temelli gidiyorlar...İstanbul’daki stüdyosunu kapattı! Temelli gidiyorlar...#Gülşen
İbrahim Tatlıses beş konserden servet kazanacakİbrahim Tatlıses beş konserden servet kazanacak!#İbrahim Tatlıses
Ara Beni şarkısıyla hafızalara kazındılar... Oya-Bora şimdi ne yapıyor'Ara Beni' şarkısıyla hafızalara kazındılar... Oya-Bora şimdi ne yapıyor?#Oya Küçümen
Altun, Erdoğanın basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı ve ekledi: Devamı yarınAltun, Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı ve ekledi: Devamı yarın#Recep Tayyip Erdoğan
Beşiktaş, Sivassporu yenip 2 hafta sonra galip geldiBeşiktaş, Sivasspor'u yenip 2 hafta sonra galip geldi#Süper Lig
Hamsikin orta sahadan attığı gol iptal edildi Hakem atışı kuralı...Hamsik'in orta sahadan attığı gol iptal edildi! Hakem atışı kuralı...#Trabzonspor
İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı dünya şampiyonu olduİşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı dünya şampiyonu oldu#İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Türk Telekom Stadı artık tarih oldu 

#Galatasaray#Tt Stadı#Ali Sami Yen Spor Kompleksi
Türk Telekom Stadı artık tarih oldu

10 yıldır G.Saray’ın mabedine adına veren şirketine ismi stattan söküldü. Eylül sonu anlaşmanın sonlanmasıyla bir dönem de kapandı. G.Saray’ın yeni sponsorunun uluslararası bir hava yolu şirketi olması bekleniyor.

Haberin Devamı

Spor Servisi / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray’ın mabedi Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nin kapılarını açtığı ilk günden yana stada ismini veren Türk Telekom ile 10 yıldır devam eden iş birliği sona erdi. 2 dev marka arasındaki anlaşmanın eylül ayı sonunda tamamlanmasının ardından bir devir kapanırken dün sabah saatlerinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi’ndeki Türk Telekom Stadyumu yazısı kaldırıldı. 

Açılışı 15 Ocak 2011’de yapılan stat için Türk Telekom ile yapılan anlaşma gereği ilk 10 yılda kulüp yaklaşık 80 milyon dolar kazanırken geçen sezon taraflar 30 milyon TL karşılığında sözleşmeyi 1 yıl daha uzatmıştı.

Barcelonayı yıkan Luis Suarezden Ronald Koemana telefon göndermesiBarcelona'yı yıkan Luis Suarez'den Ronald Koeman'a "telefon" göndermesi!

ASLANDAN HAKEM AÇIKLAMASI

G.Saray Kulübü, Süper Lig’de maçlarını yönetecek hakemlerin performanslarıyla ilgili istatistikleri resmi internet sitesinden yayımlayacağını duyurdu. Açıklamada bağımsız istatistik kuruluşundan elde edilen karşılaştırmalı verilerin tarafsız, objektif ve yorumsuz bir şekilde yayımlanacağı belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Tt Stadı#Ali Sami Yen Spor Kompleksi