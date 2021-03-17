Türk Telekom Nizhny Novgorod maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın ayrıntıları
Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Nizhny Novgorod ile karşılaşacak. Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu K Grubu'nda Türk Telekom, bu akşam Rusya'nın Nizhny Novgorod takımını konuk edecek. Peki, Türk Telekom Nizhny Novgorod maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Türk Telekom ile Nizhny Novgorod bu akşam karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler de bu maçın saati ve yayıncı kuruluşunu araştırıyor. İşte, Türk Telekom Nizhny Novgorod maçına dair detaylar...
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak Türk Telekom-Nizhny Novgorod karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. Mücadele Tivibuspor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Türk Telekom grupta 3. maçına çıkacak. Play-off turunda Fransa temsilcisi SIG Strasbourg'u Ankara'da 83-76 mağlup eden Türk Telekom, deplasmanda Yunanistan'ın AEK takımına 74-65 yenildi.