Türk Telekom Nizhny Novgorod maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın ayrıntıları

Türk Telekom ile Nizhny Novgorod bu akşam karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler de bu maçın saati ve yayıncı kuruluşunu araştırıyor. İşte, Türk Telekom Nizhny Novgorod maçına dair detaylar...

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak Türk Telekom-Nizhny Novgorod karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. Mücadele Tivibuspor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Türk Telekom grupta 3. maçına çıkacak. Play-off turunda Fransa temsilcisi SIG Strasbourg'u Ankara'da 83-76 mağlup eden Türk Telekom, deplasmanda Yunanistan'ın AEK takımına 74-65 yenildi.