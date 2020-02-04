Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde SIG Strasbourg'a konuk olacak
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 14. ve son maçında yarın deplasmanda Fransa temsilcisi SIG Strasbourg ile karşılaşacak.
Strasbourg kentinde oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.
Türk Telekom, gruptan çıkmayı daha önce garantilemişti. Grupta oynadığı 13 maçın 10'unu kazanan Türk Telekom lider durumda bulunurken, 4 galibiyet alabilen SIG Strasbourg 7. sırada yer alıyor.
İki takım arasında Ankara'da oynanan maçı SIG Strasbourg, 83-75 kazanmıştı.
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