Türk Telekom Fenerbahçe Beko basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final heyecanı, bu akşam Ankara'da başlıyor. Yeni bir formatla bu sene Dörtlü Final sistemiyle yapılacak organizasyon, Ankara Spor Salonu'nda oynanacak. Gözler, Türk Telekom ile Fenerbahçe Beko arasındaki kritik müsabakada. İşte, Türk Telekom Fenerbahçe Beko basketbol maçına ilişkin tüm ayrıntılar...

Türk Telekom ile Fenerbahçe Beko saat 20.30'da karşı karşıya gelecek. Müsabaka A Spor'dan naklen ekranlara gelecek. Bu karşılaşmanın galibi, 16 Şubat Pazar günü saat 17.00'de finalde mücadele edecek.

ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİLER?

Başkent ekibi Türk Telekom Ankara Spor Salonu'nda oynanacak organizasyonda yer almaya hak kazandı. ING Basketbol Süper Ligi'nin ikinci sırasındaki Pınar Karşıyaka'yı 62-56 yenen Türk Telekom, adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

Çeyrek finalin son maçında ise Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Teksüt Bandırma'yı 100-70 yenerek Dörtlü Final'e kalarak Türk Telekom'un rakibi oldu.