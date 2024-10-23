Türk Telekom evinde mağlup

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Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu 5. maçında Türk Telekom, sahasında İspanya'nın Valencia takımına 101-87 yenildi.

Karşılaşmaya Ojeleye'nin skorer oyunuyla başlayan Valencia, ilk 5 dakikayı 14-8 önde geçti. Konuk ekip ilk periyodu çift haneli farkla 27-17 üstün tamamladı.

İkinci periyoda iyi savunma yaparak başlayan Valencia, De Larrea ve Happ'ın basketleriyle 15. dakikada farkı 21'e yükseltti: 23-44. Valencia, devrenin sonunda farkı daha da açtı ve soyunma odasına 26 sayı farkla 58-32 önde gitti.

Üçüncü periyotta yine Ojeleye ile sayılar bularak farkı açan Valencia, 28. dakikaya 78-45, son periyoda da 81-52 üstün girdi.

Angola ve Bess'in etkili oyunuyla son bölümde 35 sayı atan Türk Telekom, farkı eritse de Valencia sahadan 101-87 galip ayrıldı.

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Türk Telekom, grupta üst üste 2. yenilgisini alırken Valencia ise 5'te 5 yaparak liderliğini sürdürdü.

Karşılaşma öncesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında şehit olan vatandaşlar için saygı duruşunda bulunuldu. Taraftarlar, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okudu.

Salon: Ankara

Hakemler: Anne Panther (Almanya), Marcin Kowalski (Polonya), Christian Theis (Almanya)

Türk Telekom: Brown 18, Bess 6, Hanlan 8, Alexander 4, Makoundou 11, Heidegger 3, Berkan Durmaz 5, İsmet Akpınar 2, Angola 23, Mahir Ağva, Kaan Tarla, Melih Tunca 7

Valencia: De Larrea 12, Lopez-Arestegui 8, Ojeleye 21, Sestina 9, Costello 5, Badio 8, Puerto 11, Reuvers 4, Pradilla 7, Jovic 4, Filipovic 5, Happ 7

1. periyot: 17-27

Devre: 32-58

3. periyot: 52-81

Beş faulle oyundan çıkan: 38.12 Melih Tunca (Türk Telekom)