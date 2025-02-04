×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Türk Telekom, Çarşamba günü Hapoel Bank Yahav ile karşılaşacak

Güncelleme Tarihi:

#Türk Telekom#Basketbol#Sporanasayfa
Türk Telekom, Çarşamba günü Hapoel Bank Yahav ile karşılaşacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2025 12:24

Karşılaşmayı kazanması durumunda doğrudan çeyrek finale yükselecek Türk Telekom ile İsrail temsilcisi Hapoel Bank Yahav'ın galibiyet ve mağlubiyet sayıları eşit

Haberin Devamı

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 18. ve son haftasında Çarşamba günü deplasmanda İsrail temsilcisi Hapoel Bank Yahavkarşı karşıya gelecek.

Bulgaristan'ın Samokov kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynanacak mücadele, TSİ 21.30'da başlayacak.

Başkent ekibi, organizasyonda 10 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 4. sırada bulunuyor. Aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip İsrail temsilcisi ise averajla 2. sırada yer alıyor.

Türk Telekom, ilk yarıda Sırbistan'da oynanan maçta rakibine 94-77 yenildi.

Avrupa Kupası'nda son hafta mücadeleleri öncesi play-off'a kalmayı garantileyen Türk Telekom, Hapoel Bank Yahav maçını kazanırsa grubu 2. bitirerek doğrudan adını çeyrek finale yazdıracak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türk Telekom#Basketbol#Sporanasayfa

BAKMADAN GEÇME!