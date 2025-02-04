Türk Telekom, Çarşamba günü Hapoel Bank Yahav ile karşılaşacak

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Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 18. ve son haftasında Çarşamba günü deplasmanda İsrail temsilcisi Hapoel Bank Yahavkarşı karşıya gelecek.

Bulgaristan'ın Samokov kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynanacak mücadele, TSİ 21.30'da başlayacak.

Başkent ekibi, organizasyonda 10 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 4. sırada bulunuyor. Aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip İsrail temsilcisi ise averajla 2. sırada yer alıyor.

Türk Telekom, ilk yarıda Sırbistan'da oynanan maçta rakibine 94-77 yenildi.

Avrupa Kupası'nda son hafta mücadeleleri öncesi play-off'a kalmayı garantileyen Türk Telekom, Hapoel Bank Yahav maçını kazanırsa grubu 2. bitirerek doğrudan adını çeyrek finale yazdıracak.