Türk Telekom, Bosna Hersek deplasmanında! Rakip Igokea...

Laktasi şehrindeki SD Laktasi Spor Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak.

Grubundaki ilk maçında İsrail ekibi Hapoel Bank Yahav'ı Ankara'da 98-94 yenen Türk Telekom, sezona çok iyi bir başlangıç yaptı. Ligde ve Avrupa'da oynadığı son 7 maçı da kazanan mavi-beyazlılar, Bosna Hersek deplasmanında da galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

Igokea ise gruptaki ilk maçında Fransa'da Limoges'a 80-75 yenildi.

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