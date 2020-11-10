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Basketbol
AA
Haber Giriş: 10.11.2020 - 10:16 | Son Güncelleme:

Türk Telekom, Bosna Hersek deplasmanında! Rakip Igokea...

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Türk Telekom, Bosna Hersek deplasmanında! Rakip Igokea...
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Türk Telekom Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu 2. haftasında yarın Bosna Hersek ekibi Igokea'ya konuk olacak.

Laktasi şehrindeki SD Laktasi Spor Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak.

Grubundaki ilk maçında İsrail ekibi Hapoel Bank Yahav'ı Ankara'da 98-94 yenen Türk Telekom, sezona çok iyi bir başlangıç yaptı. Ligde ve Avrupa'da oynadığı son 7 maçı da kazanan mavi-beyazlılar, Bosna Hersek deplasmanında da galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

Igokea ise gruptaki ilk maçında Fransa'da Limoges'a 80-75 yenildi.

 

Türk Telekom, Bosna Hersek deplasmanında Rakip Igokea...

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