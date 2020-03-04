MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriTürk Telekom - Beşiktaş Sompo Sigorta: 89-78
GeriBasketbol Türk Telekom - Beşiktaş Sompo Sigorta: 89-78
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
DHA
Haber Giriş: 04.03.2020 - 23:41,Son Güncelleme:/

Türk Telekom - Beşiktaş Sompo Sigorta: 89-78

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türk Telekom - Beşiktaş Sompo Sigorta: 89-78
Abone Olgoogle-news

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Türk Telekom, sahasında Beşiktaş Sompo Sigorta’yı 89-78 yenerek seride 1-0 öne geçti.

İki galibiyet alanın çeyrek finale yükseleceği eşleşmede 2’nci maç, 11 Mart Çarşamba günü İstanbul’da oynanacak.

SALON: Ankara
HAKEMLER: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Sergii Zashchuk (Ukrayna), Sasa Marisic (Sırbistan)
TÜRK TELEKOM: Campbell 27, Enes Taşkıran, Johnson 16, Wiltjer 9, Fall 17, Muhammed Baygül 8, Şafak Edge 3, Kadji 9, Metin Türen, Polat Kaya, Efe Beşok
BEŞİKTAŞ SOMPO SİGORTA: İsmet Akpınar 12, Birkan Batuk 3, Gotcher 16, Djurisic 15, Oğuz Savaş 12, Burak Yıldızlı 14, Ömer Utku Al 6, Can Turgut, Sabahattin Can Göndür, Çağdaş Kayabaşı
1’İNCİ ÇEYREK: 28-23
İLK YARI: 45-42
3’ÜNCÜ ÇEYREK: 67-59

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle