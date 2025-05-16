×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Türk Telekom, Beşiktaş Fibabanka'yı farklı yendi!

Güncelleme Tarihi:

#Basketbol#Türk Telekom#Beşiktaş
Türk Telekom, Beşiktaş Fibabankayı farklı yendi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2025 21:21

Türk Telekom, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Beşiktaş Fibabanka'yı 93-75 mağlup etti.

Haberin Devamı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Türk Telekom, konuk ettiği Beşiktaş Fibabanka'yı 18 sayı farkla 93-75 yendi.

Bu sonuçla başkent temsilcisi 13. galibiyetini elde ederken, siyah-beyazlılar ise 6. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Ankara

Hakemler: Hüseyin Çelik, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Musa Kazım Çetin

Türk Telekom: Smith 2, Hanlan 17, Bess 10, Berkan Durmaz 11, Alexander 20, İsmet Akpınar 1, Brown 11, Angola 19, Mahir Ağva 2, Bruhnke

Beşiktaş Fibabanka: Berk Uğurlu 5, Needham 3, Mathews 7, Sleva 12, Terry 6, Allman 11, Plavsic 6, Yiğit Arslan 13, Morgan 12, Kerem Konan, Ata Özbek

1. Periyot: 18-16

Devre: 38-37

3. Periyot: 67-56

5 faulle oyundan çıkan: 38.48 İsmet Akpınar (Türk Telekom)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Basketbol#Türk Telekom#Beşiktaş

BAKMADAN GEÇME!